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Haber Giriş: 11.08.2021 - 20:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 11 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son yapılan 278 bin 263 testte 27 bin 356 vaka belirlendi. Koronavirüsten 128 kişi hayatını kaybederken 16 bin 363 kişi hastalığa yakalanıp iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün." ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, 11 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. 16 bin 363 kişi ise koronavirüs hastalığını atlattı.

HARİTA 'MAVİ'LEŞİYOR

Antalya, Denizli, Giresun, Tunceli aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek sarıdan maviye dönerken, Sakarya ve Hatay ise turuncudan sarıya döndü. Ağrı ve Bayburt ise kırmızıdan çıktı.

Son dakika haberi: 11 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tabloyu paylaşarak şu notu düştü:

"Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun."

 

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 264 bin 647 olarak açıklarken, 26 bin 597 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 124 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 954 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 11 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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