Son dakika haberi: 11-17 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 11-17 Temmuz Corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre; vaka sayısı 226 bin 532 olurken toplam vaka sayısı ise 15 milyon 524 bin 71 oldu. Koronavirüsten maalesef 96 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 124 bin 732 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,23 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 149 milyon 16 bin 479'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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