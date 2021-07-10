Son dakika haberi: 10 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 10 Temmuz corona virüsü tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.



KOCA'DAN AŞI UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşı uyarısı yaparken, "Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı.









9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 228 bin 826 olarak açıklarken, 5 bin 670 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 59 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 olarak açıklanmıştı.









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