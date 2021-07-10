Son dakika haberi: 10 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda, bir önceki güne göre vefatlarda büyük düşüş olduğu görülürken, son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 10 Temmuz corona virüsü tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.
KOCA'DAN AŞI UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşı uyarısı yaparken, "Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı.
9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 9 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 228 bin 826 olarak açıklarken, 5 bin 670 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 59 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 olarak açıklanmıştı.