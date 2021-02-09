Son dakika haberi: 10 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tablodaki verilerde bir önceki güne yakın rakamlar gözlendi; artışlar ve düşüşler birlikte görüldü. 8 bin 642 kişi Covid-19'a yakalanırken, hastalığı atlatanların sayısı 7 bin 903 oldu. 95 kişi ise corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, 10 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 135 bin 867 kişiye Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 vaka saptandı. Hastalık belirtileri gösteren kişi sayısı 664'ü buldu.
9 Şubat'ta vefat sayısı uzun bir aradan sonra 100'ün altına düşmüştü, bugün 95 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 7 bin 903 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.
9 ŞUBAT'TA BİR OLUMLU BİR DE OLUMSUZ GELİŞME
Sağlık Bakanlığının paylaştığı 9 Şubat Korona Tablosu'ndaki verilerde vaka sayısı 8 Şubat'a göre artış gösterirken, vefat sayısının uzun bir aradan sonra yeniden 100'ün altına düşmesi dikkat çekmişti. 24 saatlik verilere göre 137 bin 712 test yapılmıştı. Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 8 bin 636 olarak kaydedilirken, semptom gösteren hasta sayısı ise 659 olmuştu.
Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı uzun bir süre sonra 100'ün altına düşmüştü. Öte yandan, 8 bin 109 kişi koronavirüs hastası sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti.
8 ŞUBAT'TA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 8 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 139 bin 378 test sayısı görülmüştü. Vaka sayısı 8 bin 103, hasta sayısı 632 olarak kaydedilmiş, 103 kişi ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Taburcu edilenlerin sayısı 8 bin 567 olarak saptanmıştı.
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