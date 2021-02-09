Son dakika haberi: 10 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 10 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 135 bin 867 kişiye Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 vaka saptandı. Hastalık belirtileri gösteren kişi sayısı 664'ü buldu.

9 Şubat'ta vefat sayısı uzun bir aradan sonra 100'ün altına düşmüştü, bugün 95 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 7 bin 903 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

9 ŞUBAT'TA BİR OLUMLU BİR DE OLUMSUZ GELİŞME

Sağlık Bakanlığının paylaştığı 9 Şubat Korona Tablosu'ndaki verilerde vaka sayısı 8 Şubat'a göre artış gösterirken, vefat sayısının uzun bir aradan sonra yeniden 100'ün altına düşmesi dikkat çekmişti. 24 saatlik verilere göre 137 bin 712 test yapılmıştı. Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 8 bin 636 olarak kaydedilirken, semptom gösteren hasta sayısı ise 659 olmuştu.

Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı uzun bir süre sonra 100'ün altına düşmüştü. Öte yandan, 8 bin 109 kişi koronavirüs hastası sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti.

8 ŞUBAT'TA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 8 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 139 bin 378 test sayısı görülmüştü. Vaka sayısı 8 bin 103, hasta sayısı 632 olarak kaydedilmiş, 103 kişi ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Taburcu edilenlerin sayısı 8 bin 567 olarak saptanmıştı.