Son dakika haberi: 10 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Koca İkinci doz oranları düşük diyerek uyardı... İlleri tek tek saydıBakan Koca 'İkinci doz oranları düşük' diyerek uyardı... İlleri tek tek saydı#Koronavirüs
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker Nineyi kaybettik3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker Nine'yi kaybettik#Şeker Aslan
Vodafone Parkta 11ler belli oldu Kadrolarda sürpriz...Vodafone Park'ta 11'ler belli oldu! Kadrolarda sürpriz...#Beşiktaş
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Yerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor İlk kez kullanıldıYerli ve milli... Tüm araçları tespit edebiliyor! İlk kez kullanıldı#Manisa
Herkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirinHerkesin başına gelebilir... Korkutan teknoloji! Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin#Deepfake
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 10 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Günlük Tablo#Sağlık Bakanlığı
Son dakika haberi: 10 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 test yapılırken 98 bin 602 vaka belirlendi. Koronavirüs nedeniyle maalesef 264 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı ise 87 bin 932 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tabloya yer verdiği paylaşımında artık hatırlatma dozunun gerekli olduğunu vurgulayarak ikinci doz koronavirüs aşılama oranının düşük olduğu illeri sıraladı ve "Daha fazla risk almayalım" çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 10 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA İKİNCİ DOZ ORANI DÜŞÜK İLLERİ SIRALADI

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, paylaşımına şu notu düştü:

"Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım."

AŞILAMADA SON DURUM

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

Haberin Devamı

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 10 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Gözden Kaçmasın

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Uzaktan Sağlık Hizmeti başlıyorSağlık Bakanı Koca duyurdu: Uzaktan Sağlık Hizmeti başlıyorHaberi Görüntüle

9 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 452 bin 363 olarak açıklarken, 108 bin 563 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 266 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 88 bin 647 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 10 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Günlük Tablo#Sağlık Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT