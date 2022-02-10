Son dakika haberi: 10 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 10 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA İKİNCİ DOZ ORANI DÜŞÜK İLLERİ SIRALADI

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, paylaşımına şu notu düştü:

"Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım."

AŞILAMADA SON DURUM

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

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En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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9 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 452 bin 363 olarak açıklarken, 108 bin 563 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 266 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 88 bin 647 olarak açıklanmıştı.