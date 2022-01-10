Son dakika haberi: 10 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 10 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 403 bin 104 testte 65 bin 236 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,04, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,67 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 130 bin 601, 2’nci dozda 51 milyon 937 bin 1 ve 3’üncü dozda 21 milyon 952 bin 740 olmak üzere toplam 136 milyon 898 bin 878 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA'DAN TEDBİRLERİN ÖNEMİ VURGUSU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantıyla ilgili alınması gereken tedbirleri yineleyerek, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.





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9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 384 bin 049 olarak açıklarken, 61 bin 727 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 173 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 35 bin 163 olarak açıklanmıştı.



