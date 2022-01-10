Son dakika haberi: 10 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fatih Terimin Galatasaraydan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde Bedelini ödüyorFatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde! 'Bedelini ödüyor'#Fatih Terim
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
Slaven Bilicten Fenerbahçe açıklaması Her konuda anlaşmıştık...Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması! "Her konuda anlaşmıştık..."#Transfer
Canlı | Kadıköyde ilk gol geldiCanlı | Kadıköy'de ilk gol geldi!#Fenerbahçe
Tablo belli oldu Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladıTablo belli oldu! Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladı#Koronavirüs
AK Parti Sözcüsü Çelikten HDPli Güzelin teröristle fotoğrafına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Galatasarayda Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı Burak Elmastan veda mesajı...Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı! Burak Elmas'tan veda mesajı...#Fatihterim
Bakan Kasapoğludan izleyicilere sürpriz Haber bültenini sunduBakan Kasapoğlu'dan izleyicilere sürpriz! Haber bültenini sundu#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
Galatasaray yeni hocasını hemen buldu Uçak bileti alındı, yarın İstanbulda...Galatasaray yeni hocasını hemen buldu! Uçak bileti alındı, yarın İstanbul'da...#Galatasarayu
Çanakkalede katliam gibi kazada yeni detay... 5 kişi hayatını kaybetmiştiÇanakkale'de katliam gibi kazada yeni detay... 5 kişi hayatını kaybetmişti#Çanakkale
Erdoğandan CHPli Özkoça 250 bin TLlik davaErdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 250 bin TL'lik dava#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alişan’dan eleştirilere sert yanıt Benim görüşüm benim hayatımAlişan’dan eleştirilere sert yanıt! 'Benim görüşüm benim hayatım'#Alişan
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 10 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Omicron#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantıyla ilgili alınması gereken tedbirleri yineleyerek, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 10 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 403 bin 104 testte 65 bin 236 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybederken, 38 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,04, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,67 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 130 bin 601, 2’nci dozda 51 milyon 937 bin 1 ve 3’üncü dozda 21 milyon 952 bin 740 olmak üzere toplam 136 milyon 898 bin 878 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİRLERİN ÖNEMİ VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantıyla ilgili alınması gereken tedbirleri yineleyerek, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…Haberi Görüntüle



Son dakika haberi: 10 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 384 bin 049 olarak açıklarken, 61 bin 727 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 173 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 35 bin 163 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 10 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Omicron#Tablo

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı