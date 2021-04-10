Son dakika haberi: 10 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 739 oldu, 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU



Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.





9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 305 bin 103 olarak açıklarken, 55 bin 791 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 253 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 35 bin 786 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 268 bin 678 olarak açıklamıştı.









Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara