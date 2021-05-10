Son dakika haberi: 10 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.





9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 197 bin 468 olarak açıklarken, 15 bin 191 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 283 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 25 bin 694 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 716 bin 918 olarak açıklamıştı.









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