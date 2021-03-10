Son dakika haberi: 10 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi. Öte yandan vaka sayısının yeniden 14 binin üzerine çıkması dikkatlerden kaçmadı.
10 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan bilgiye göre; test sayısı 145 bin 130 olurken 14 bin 556 vaka belirlendi. Hasta sayısı 814 oldu. Maalesef koronavirüsten 67 vatandaşımızı kaybettik. Taburcu olan hastaların sayısı ise 9 bin 193 olarak açıklandı.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU