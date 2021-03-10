Son dakika haberi: 10 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

10 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan bilgiye göre; test sayısı 145 bin 130 olurken 14 bin 556 vaka belirlendi. Hasta sayısı 814 oldu. Maalesef koronavirüsten 67 vatandaşımızı kaybettik. Taburcu olan hastaların sayısı ise 9 bin 193 olarak açıklandı.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU



