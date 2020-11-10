Son dakika haberi: 10 Kasım korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.



AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.



KRİTİK MASKE UYARISI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.



'KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 7 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.



'AŞI BULUNANA KADAR TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 6 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESAJI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 5 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın." dedi.

Sağlık Bakanlığı, 4 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.



AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 3 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 386 oldu, son 24 saatte 1817 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 328 bin 824'e yükseldi.



MÜCADELE MESAJI



Bakan Koca Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 2 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, son 24 saatte 1521 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.



'TEDBİRLERDEN TAVİZ VERMEMELİYİZ'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.



'AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 31 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi.



AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 30 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.



AĞIR HASTA SAYIMIZ 2000'E YAKLAŞTI



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 29 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1916 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 320 bin 762'ye yükseldi.



'GÜÇ VERİN, DESTEK OLUN'



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 28 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1662 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 319 bin 181'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764'e ulaştı. Hasta sayısı 368 bin 513, vefat sayısı 10 bin 27, ağır hasta sayısı 1836, aktif hasta sayısı 39 bin 305 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı, 27 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.



AĞIR HASTA SAYISI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım" dedi.







Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1780 oldu, son 24 saatte 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.



KOCA'DAN MÜCADELE VE TEDBİR MESAJI



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" dedi







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.



'AKTİF HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2091 kişiye hastalık tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi.



AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" dedi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 23 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin. " dedi.

Sağlık Bakanlığı, 22 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1599 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.







KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 21 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca, Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." dedi.





Sağlık Bakanlığı, 20 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1545 oldu, son 24 saatte 1512 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 306 bin 939'a yükseldi.



'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÖRNEK VERİP TEDBİR UYARISI YAPTI'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545’e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin" dedi.







