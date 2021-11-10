Son dakika haberi: 10 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 10 Kasım corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 test yapılırken 27 bin 259 vaka belirlendi. Koronavirüsten 203 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 27 bin 513 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,78 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 117 milyon 866 bin 846'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK ÇAĞRI

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." ifadelerini kullandı.

9 KASIM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 359 bin 560 olarak açıklarken, 28 bin 662 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 196 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 28 bin 859 olarak açıklanmıştı.