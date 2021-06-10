Son Dakika Haberi: 10 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 10 Haziran verilerine göre 223 bin 320 test yapılırken 6 bin 408 vaka belirlendi.

Semptom gösteren hasta sayısı 563 oldu. Koronavirüsten maalesef 563 vatandaşımızı hayatını kaybetti.

Öte yandan koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 6 bin 895 yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.0, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





9 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Türkiye Covid-19 hasta tablosu dünkü verilerine göre 224 bin 193 test yapılırken 6 bin 454 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 87 kişi hayatını kaybederken 6 bin 647 kişi taburcu oldu.

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