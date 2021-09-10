MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 10 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: 10 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 10.09.2021 - 20:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 10 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: 10 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs aşılama oranında yüzde 75'i geçen Erzurum ve Yozgat maviye döndü. Bakan Koca yaptığı açıklamada, vaka sayılarına ve tedbirlere dikkat çekerek, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Tedbirler yol arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 10 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayılarına ve tedbirlere dikkat çekerek, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ

Koronavirüs aşılama oranında yüzde 75'i geçen Erzurum ve Yozgat maviye döndü

Son dakika haberi: 10 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 314 bin 793 olarak açıklarken, 23 bin 846 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 257 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 31 bin 322 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 10 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi