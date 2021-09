Son dakika haberi: 10 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 10 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN TEDBİR MESAJI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayılarına ve tedbirlere dikkat çekerek, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız" ifadelerini kullandı.



İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ



Koronavirüs aşılama oranında yüzde 75'i geçen Erzurum ve Yozgat maviye döndü









9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 314 bin 793 olarak açıklarken, 23 bin 846 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 257 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 31 bin 322 olarak açıklanmıştı.









