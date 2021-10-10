Son dakika haberi: 10 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 772 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,80 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 686 bin 99 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



BİR İL DAHA MAVİ OLDU



Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Kastamonu yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti.



BAKAN KOCA MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPLADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı





9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 9 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 348 bin 856 olarak açıklarken, 28 bin 645 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 206 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 217 olarak açıklanmıştı.



