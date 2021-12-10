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Son dakika haberi: 10 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 10 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Vaka sayıları 29 Ağustos'tan beri ilk kez 19 binin altını görürken, son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşıları eksik olanları uyararak, "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 10 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre vaka sayıları 29 Ağustos'tan beri ilk kez 19 binin altını görürken, son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN EKSİK AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşıları eksik olanları uyararak, "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 10 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 350 bin 522 olarak açıklarken, 19 bin 696 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 195 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 27 bin 263 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 10 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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