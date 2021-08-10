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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 10 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 10.08.2021 - 21:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 10 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 10 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığı, 10 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. 

BAKAN KOCA'DAN VAKA ARTIŞI UYARISI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tablodaki vaka sayılarının artışına dikkat çekerek, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı

İKİ İL MAVİYE DÖNDÜ

Burdur ve Bartın aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek sarıdan maviye dönerken, Adana ve Sivas ise turuncudan sarıya döndü.

Son dakika haberi: 10 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


9 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 245 bin 253 olarak açıklarken, 23 bin 731 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 117 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 7 bin 365 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 10 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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