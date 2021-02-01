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Son dakika haberi: 1 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi. Öte yandan 31 Ocak koronavirüs tablosunda 6 bin 512 vaka açıklanırken bugün ki açıklanan 7 bin 719 vaka tedirgin etti.
Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugünkü koronavirüs test sayısı 141 bin 703 olarak açıklanırken 7 bin 719 vaka tespit edildi. Böylelikle dün 6 bin 512 açıklanan vaka sayısı tekrardan 7 binlerin üzerine çıktı. Koronavirüsten 124 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 8 bin 16 olarak açıklandı.
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlanacağı tarihi açıkladı...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç hafta sonra toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili tarih veren Erdoğan, "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak" dedi.
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