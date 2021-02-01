Son dakika haberi: 1 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugünkü koronavirüs test sayısı 141 bin 703 olarak açıklanırken 7 bin 719 vaka tespit edildi. Böylelikle dün 6 bin 512 açıklanan vaka sayısı tekrardan 7 binlerin üzerine çıktı. Koronavirüsten 124 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 8 bin 16 olarak açıklandı.

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