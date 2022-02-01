Son dakika haberi: 1 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA: YENİ DOZLARI MUTLAKA YAPTIRIM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs aşısının yeni dozların yaptırılması uyarısını yaparak, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin" ifadelerini kullandı.











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31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 31 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 435 bin 513 olarak açıklarken, 93 bin 261 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 182 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 93 bin 438 olarak açıklanmıştı.



