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Son dakika haberi: 1 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Omicron#Koronavirüs#Tablo
Son dakika haberi: 1 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinin ilk zamanlarındaki ciddiyete dönülmesi gerektiğini belirterek, "MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA UYARDI: İLK AYLARDAKİ CİDDİYETE DÖNMELİYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandeminin ilk zamanlarındaki ciddiyete dönülmesi gerektiğini belirterek, maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 1 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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31 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 372 bin 516 olarak açıklarken, 40 bin 786 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 163 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 23 bin 968 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 1 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Omicron#Koronavirüs#Tablo

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