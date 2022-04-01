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Son dakika haberi: 1 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 1 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda son 24 saatte 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 265 bin 362 testte 13 bin 367 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 858 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,09, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 784 bin 185, 2’nci dozda 52 milyon 982 bin 602 ve 3’üncü dozda 27 milyon 648 bin 857 olmak üzere 147 milyon 57 bin 130 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Son dakika haberi: 1 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 31 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 272 bin 196 olarak açıklarken, 14 bin 336 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 56 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 16 bin 435 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 1 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo

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