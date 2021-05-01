Son dakika haberi... 1 Mayıs korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 525 oldu, 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 265 bin 287 olarak açıklarken, 31 bin 891 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 394 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 68 bin 183 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 323 bin 897 olarak açıklamıştı.









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