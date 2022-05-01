Son dakika haberi: 1 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 108 bin 802 Kovid-19 testi yapıldı, bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN MASKE PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" ifadelerini kullandı.







30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 119 bin 264 olarak açıklarken, bin 772 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 11 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 3 bin 147 olarak açıklanmıştı.



