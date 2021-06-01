Son dakika haberi... 1 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.



BAKANLIK YAPILAN AŞI SAYISINI AÇIKLADI



Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 246 bin 861'e ulaştı.





31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 461 olarak açıklarken, 6 bin 493 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 122 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 9 bin 582 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 114 bin 624 olarak açıklamıştı.









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