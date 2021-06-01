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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 1 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 01.06.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 1 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 1 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. 1 Haziran normalleşme kararlarının yürürlüğe girdiği ilk gün açıklanan tabloda, bir önceki güne göre vakalarda artış olduğu gözlemlenirken, ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi. 

Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.  Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi. 

Son dakika haberi: 1 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 461 olarak açıklarken, 6 bin 493 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 122 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 9 bin 582 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 114 bin 624 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 1 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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