Son dakika haberi: 1 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.





31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 461 olarak açıklarken, 6 bin 493 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 122 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 9 bin 582 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 114 bin 624 olarak açıklamıştı.









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