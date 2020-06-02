Son dakika haberi: 1 Haziran corona virÃ¼s tablosu aÃ§Ä±klandÄ± Bakan Koca: Ã–ngÃ¶rÃ¼len seviyede

Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; dÃ¼n 31 bin 525Â test yapÄ±ldÄ±, 827 yeni koronavirÃ¼s vakasÄ± tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 23 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 974Â kiÅŸi de iyileÅŸti. BugÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 70 bin 719, toplam vaka sayÄ±sÄ± 164Â bin 769, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 563, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 651, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 283, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 128Â bin 947 oldu.Â

'DAHA SIKI TEDBÄ°R, DAHAÂ Ä°YÄ° SONUÃ‡TUR'

Bakan Koca, bugÃ¼nkÃ¼ verilere iliÅŸkin, "Ä°yileÅŸen toplam hasta sayÄ±mÄ±z 130 bine yaklaÅŸtÄ±. Yeni vaka sayÄ±mÄ±z Ã¶ngÃ¶rÃ¼len seviyede. Solunum desteÄŸine ihtiyaÃ§ azalÄ±yor. Gelecek gÃ¼nler, el hijyenine Ã¶zene; maske + sosyal mesafe kuralÄ±nÄ±n her ikisine uymamÄ±za baÄŸlÄ±. Daha sÄ±kÄ± tedbir, daha iyi sonuÃ§tur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.















KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM (30 MAYIS)



Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; dÃ¼n 39 bin 230 test yapÄ±ldÄ±, 983 yeni koronavirÃ¼s vakasÄ± tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 26 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1021 kiÅŸi de iyileÅŸti. BugÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 2 milyon 3 bin 594, toplam vaka sayÄ±sÄ± 163 bin 103, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 515, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 649, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 308, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 126 bin 984 oldu.Â



'DAHA SIKI TEDBÄ°R, DAHA Ä°YÄ° SONUÃ‡TUR'



Bakan Koca, bugÃ¼nkÃ¼ verilere iliÅŸkin, "Toplam test sayÄ±mÄ±z 2 milyonu geÃ§ti. DÃ¼ne gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k test sayÄ±mÄ±z 3 bin arttÄ±. Yeni vaka sayÄ±mÄ±z binin altÄ±nda. Gelecek gÃ¼nler, el hijyenine Ã¶zene; maske ve sosyal mesafe kuralÄ±nÄ±n ikisine birlikte uymamÄ±za baÄŸlÄ±. Daha sÄ±kÄ± tedbir, daha iyi sonuÃ§tur" deÄŸerlendirmesinde bulundu.









BAKAN KOCA SON DURUMU AÃ‡IKLADI



Son dakika.. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 29 MayÄ±s TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k Korona Tablosu bilgilerine gÃ¶re; dÃ¼n 36 bin 155 test yapÄ±ldÄ±, 1141 yeni koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 28 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1594 kiÅŸi de iyileÅŸti. BugÃ¼nkÃ¼ verilerle toplam test sayÄ±sÄ± 1 milyon 964 bin 364, toplam vaka sayÄ±sÄ± 162 bin 120, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 489, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 662, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 324, toplam iyileÅŸen kiÅŸiÂ sayÄ±sÄ± ise 125 bin 963 oldu.



'KONTROLLÃœ SOSYAL HAYATLA RÄ°SKTEN KAÃ‡INALIM'



Bakan Koca, bugÃ¼nkÃ¼ verilere iliÅŸkin, "Test sayÄ±sÄ± arttÄ±, yeni vaka sayÄ±sÄ± azaldÄ±. YoÄŸun bakÄ±m ve entÃ¼be hasta sayÄ±sÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ devam ediyor. Gelecek gÃ¼nler, el hijyenine dikkate, Maske ve sosyal mesafe kuralÄ±nÄ±n her ikisine birlikte uymamÄ±za baÄŸlÄ±. KontrollÃ¼ sosyal hayatla riskten kaÃ§Ä±nalÄ±m" deÄŸerlendirmesinde bulundu.





KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUMÂ



SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; dÃ¼n 33 bin 559 test yapÄ±ldÄ±, 1182 yeni koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 30 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1576 kiÅŸi de iyileÅŸti. BugÃ¼nkÃ¼ verilerle toplam test sayÄ±sÄ± 1 milyon 928 bin 209, toplam vaka sayÄ±sÄ± 160 bin 979, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 461, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 683, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 339, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ise 124 bin 369 oldu.

'KONTROLLÃœ SOSYAL HAYATLA RÄ°SKTEN KAÃ‡INALIM'



Bakan Koca, bugÃ¼nkÃ¼ verilere iliÅŸkin, "Test sayÄ±sÄ± dÃ¼ne gÃ¶re 1,6 oranÄ±nda arttÄ±. Yeni vaka sayÄ±sÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir seviyede. Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±mÄ±zsa dÃ¼nden 290 fazla. Gelecek gÃ¼nler, maske ve sosyal mesafe kuralÄ±nÄ±n her ikisine birlikte uymamÄ±za baÄŸlÄ±. KontrollÃ¼ Sosyal Hayatla riskten kaÃ§Ä±nalÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.











BAKAN KOCA SON DURUMU AÃ‡IKLADI



SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n da Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu"nun gÃ¼ncel verilerine gÃ¶re, dÃ¼n 21 bin 43 test yapÄ±ldÄ± ve 1035 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu.

DÃ¼n 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileÅŸti. Toplam test sayÄ±sÄ± 1 milyon 894 bin 650, vaka sayÄ±sÄ± 159 bin 797 ve vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 431 oldu.

YoÄŸun bakÄ±mdaki hasta sayÄ±sÄ± 723, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± hasta sayÄ±sÄ± 331 ve iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 122 bin 793 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

"Ä°STÄ°KRAR SAÄžLANDI"

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca verilere iliÅŸkin, "Veriler, riski kÃ¼Ã§Ã¼ltmede istikrar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶steriyor. 83 milyonun baÅŸarÄ±sÄ± devam etmeli. Daha fazla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, tedbirlere eksiksiz uyuma baÄŸlÄ±. Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n istediÄŸi Ã¶zveriyi gÃ¶sterelim. Yeni hayat tarzÄ±mÄ±z, kontrollÃ¼ sosyal hayat, hep birlikte tedbir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

26 MAYIS CORONA VÄ°RÃœS TABLOSU

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; bugÃ¼n 19 bin 853 test yapÄ±ldÄ±, 948 yeni koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 28 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1492 kiÅŸi de iyileÅŸti. BugÃ¼nkÃ¼ verilerle toplam test sayÄ±sÄ± 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayÄ±sÄ± 158 bin 762, toplam vefat sayÄ±sÄ± 4 bin 397, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 739, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 338, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ise 121 bin 507 oldu.

'KONTROLLÃœ SOSYAL HAYAT HEP BÄ°RLÄ°KTE TEDBÄ°Râ€™

Bakan Koca, bugÃ¼nkÃ¼ verilere iliÅŸkin, "Ä°yileÅŸen hasta sayÄ±sÄ±nda, bugÃ¼n Ã¶nemli bir artÄ±ÅŸ var. YoÄŸun bakÄ±m ve EntÃ¼be hasta sayÄ±sÄ±nda ise azalma devam ediyor. Elde edilen baÅŸarÄ±, 83 milyonun gÃ¶sterdiÄŸi uyumun sonucu. Yeni hayat tarzÄ±mÄ±z: kontrollÃ¼ sosyal hayat, hep birlikte tedbir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

