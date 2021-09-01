Son dakika haberi: 1 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 1 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 test yapılırken 23 bin 946 vaka belirlendi. Maalesef koronavirüsten 290 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164'e yükseldi.

BAKAN KOCA: AĞIR BEDEL ÖDÜYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." notunu düştü.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

31 AĞUSTOS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 31 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 297 bin 167 açıklarken 21 bin 893 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı ise 252 olarak açıklanmıştı.

30 AĞUSTOS KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 30 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 283 bin 250 açıklarken 19 bin 557 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı ise 245 olarak açıklanmıştı.

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