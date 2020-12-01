Son dakika haberi: 1 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.



'SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım" dedi.







