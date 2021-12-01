Son dakika haberi: 1 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 test yapılırken 22 bin 556 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 196 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 24 bin 113 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,69 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 120 milyon 516 bin 813'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

'SALGININ SONU ZAYIF VARYANTLARLA GELECEK'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Virüsler, gribe yol açan Influenza’daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19’da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." ifadelerini kullandı.

30 KASIM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 30 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 359 bin 420 olarak açıklarken, 25 bin 216 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 207 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 498 olarak açıklanmıştı.