Son dakika haberi: 1 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 884'ü birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"AŞI OLUN, KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun. " notunu düştü.

31 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 31 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 259 bin 196 açıklarken 22 bin 332 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 79 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 107 olmuştu.

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