Son dakika haberi: Türk profesörün keşfettiği yöntemle ilk korona ilacı üretildi... "Corona virüsü'nün tedavisi bulunmuştur"

Son dakika haberi... Binlerce bilim insanı koronavirüs pandemisini engellemek için canla başla uğraşıyor. Fakat Türkiye çalışmalarda onlarca adım ileriye çıkmış durumda! Türk bilim insanları önce aşıyı buldu, ardından test geliştirdi, şimdi de korona ilacını buldu.

Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk korona ilacı üretildi. Kanal D Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter "Covid-19'un tedavisi bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

İşte Türk profesörün açıklamaları:

* Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.

* Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz.

* Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç.

* Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şu an da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.