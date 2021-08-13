Son dakika haber... Sel felaketinde son durum... 'Her şey 5 dakikada oldu!' İşte Kastamonu Bozkurt, Bartın ve Sinop'taki yeni gelişmeler...

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Şiddetli yağışla gelen sel Batı Karadeniz'de felakete yol açtı. Kastamonu, Bartın ve Sinop kâbusu yaşadı. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü, o anlar hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Bölgeden gelen görüntüler korkutucu. Sel felaketinde 31 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son olarak Kastamonu, Sinop ve Samsun çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıya göre dün gece boyu devam eden yağışlar bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak. Yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmeler göre; Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

İşte sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki son gelişmeler...



18.13 - CAN KAYBI 31'E YÜKSELDİ



AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

17.33 - MEHMETÇİK 545 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, sel bölgesi Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi" denildi.

Öte yandan Bozkurt'ta sele neden olan Ezine Çayı'nda ıslah çalışması başlatıldı. İş makineleriyle çay yatağında bulunan kütük ve ağaç parçaları temizlendi. Çayda temizlik çalışması sürüyor.

16.53 - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, görev aldığı çalışmada bir çocuğu enkazdan çıkardı.

16.10 - Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan Vadi Apartmanı'nın bodrum katındaki evlerinde sele yakalanan ve hayatını kaybeden Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı ve Avni Harharcı'dan geriye fotoğraf albümü kaldı.

Ölen aile fertlerinin akrabası Cemile Öztürk, binadan cesetler çıkarılırken, selden kurtardığı fotoğraf albümünü temizlemeye çalıştı. Fotoğrafları albümden çıkarıp tek tek temizleyen ve büyük üzüntü yaşayan Cemile Öztürk, "Kayınpederim, görümcem, eniştemiz hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz" diyerek, gözyaşı döktü.

14.50 - Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından İncirpınarı köyü sahilinde Akut ve Sahil güvenlik arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

14.20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

13.30 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. İki bakan, devam eden çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Dönmez, sel nedeniyle bölgede elektrik ve su gibi altyapı ihtiyaçlarına gerek duyulduğunu belirterek, "İlk etapta vatandaşlarımızın arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da şehirde kalan insanlarımızın elektrik, su gibi altyapı ihtiyaçları var. Elektrikle ilgili de ciddi manada hasar görmüş durumda burada şebekemiz. Yerinde olmayan trafolarımız var. Geçici olarak mobil jeneratörlerle kritik yerlerin elektriğini veriyoruz ve besliyoruz ama şu anda hala birinci katlarında su olan binalar var. Orada temizlik işleri bitmeden elektrik vermemiz doğru olmaz. O çalışmaların bitmesini bekliyoruz" dedi.

13.00 - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Taşan Ezine Çayı'nın yıkımına neden olduğu binalar görüntülendi. Binaların felaketten önceki hali ile felaketten sonraki durumu yürek burktu.

12.30 - CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bölgedeki hava durumu tahminlerini açıkladı.

Can Erok /Demirören Görsel Medya

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...

Eğer yağış olsa da kuvvetli yağış beklenmiyor Sinop ve Kastamonu civarlarında. Yağış biraz doğuya doğru kaydı. Samsun, Ordu civarlarında kuvvetli olabilir. Oralarda yağışın çok kuvvetli değil ama metrekareye 50 kg kadar yağma ihtimali var, ondan sonra Trabzon, Rize'de etkili olacak akşam. Adana, Osmaniye'de de yağışlar var. Güney Ege'de ve Akdeniz''de kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar var. Burada da kuvvetli rüzgar var yaklaşık 60 km saatte esen. Daha ilerleyen saatlerde rüzgar yönü değişecek.

BUGÜN BİR TEHLİKE VAR MI?

Bana göre Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bugün ve yarın sel olacak yağış yok. Dün itibariyle yağan yağmur, büyük miktarda yağmur yağdı. Bozkurt'ta 300 kg metrekareye yağış düştü. Ayancık'ta 150 kg. Bunlar çok önemli yağışlar.

12.21 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cuma namazını Bozkurt Yeni Camii'nde kılması ve vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

Hitabın ardından ilçede kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezine geçmesi beklenen Erdoğan, burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek ve bölgedeki çalışmalar ile son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.

11.15 - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan "Devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla; 17 helikopter, 1512 personel, 357 araç ve iş makinası ile afetin izlerini silmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Milletimiz müsterih olsun, gece gündüz çalışarak bölgemizi güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız." açıklamasını yaptı.

10.00 - Bozkurt'u yerle bir eden Ezine çayının görüntüsü ortaya çıktı. Dereyatağındaki bir evin balkonundan çekilen videoda bir vatandaşın selin içerisinde kaldığı görüntüler yer alıyor. Selden aracını kurtarmak isteyen vatandaş az kalsın canından oluyordu. Videoda ise bir kadının "Adam kaldı orada. Kaç ağabey kaç' sözleri duyuluyor.

09:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'a gidiyor. Erdoğan afet bölgesini ziyaret edecek.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanı dün Ankara’daki mesaisinde bakanlardan bilgi almıştı ama bugün bizzat kendisi de sahada olacak. Selden etkilenen bölgeleri inceleyecek, vatandaşların sorunlarını dinleyecek. Erdoğan’ın ağırlıklı olarak Bozkurt ilçesinde olması bekleniyor. Erdoğan öncelikle cuma namazını kılacak ardından vatandaşlara seslenecek ve hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılması, bölgelerde incelemelerde bulunması da bekleniyor. Bölgede yapılacak koordinasyon toplantısına da başkanlık etmesi bekleniyor."

08.15 - AFAD, sel felaketinde Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

02.48 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "Bozkurt'ta arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Hâlâ bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem de arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ihbarlar var, bu ihbarlarla ilgili de çalışıyoruz. En son hemen yolun, derenin karşı tarafından 8 vatandaşımızı bir ihbar neticesinde alabilme kabiliyetine sahip olduk. Yani bu ilçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim, ulaşım bu sabah 05.00'e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor."

01:54 - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

01.10 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Kastamonu Bozkurt'taki afet gerçekten Dereli'deki afetin katbekat fazlası. Biz hemen hızlı bir şekilde altyapı hasarlarını içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hasarlarının tespitlerini, yine üstyapılarımıza ilişkin hasar tespit çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte başlattık." dedi. Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilçede gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

23.28 - Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak kent merkezi ile Ayancık ve Gerze ilçelerine etkili oldu.

23.22 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplamda 17 helikopter, 1512 personel, 357 araç ve iş makinası şu anda Ayancık, Türkeli ve çevre köylerinde faaliyet göstermektedirler." dedi. Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

21.10 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Can Erok /Demirören Görsel Medya

SULAR 4 METREYİ AŞTI

Sel en çok Kastamonu’daki 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Yağışla birlikte ilçenin ortasından geçen Ezine Çayı taştı. İlçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Sel nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Ezine Çayı kenarında bulunan bir bina çökerken, yanında bulunan 2 binada ağır hasar oluştu. İlçede arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece boyu burada çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

HER ŞEY BEŞ DAKİKADA OLDU

Kastamonu'da çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar binaların çatılarından helikopterle tahliye edildi. Bazılarını da ekipler cam ve balkonlardan çıkardı. Bir binanın 2’nci katındaki balkondan 20 saat sonra kurtarılabilen Mustafa Şen, yaşadığı dehşeti “Lokantada yemek yerken bir anda sular yükseldi. 5 dakika içinde oldu her şey. Selin bastığı anda içeride mal sahipleri vardı, herhalde onlar hakkın rahmetine kavuşmuş. Ben o an kapıda kaldım. Sular tavan seviyesine çıkınca hemen daldım ve suyun üzerine çıktım. Oradan binanın 2’nci katından balkona çıktım. Balkondan da beni kurtardılar” dedi.

5 KÖPRÜ YIKILDI

Sel yüzünden Kastamonu’da 3, Bartın’da 2 köprü yıkıldı, birçok köprü de hasar gördü.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Sinop ve Kastamonu’dan 6 helikopterle 353 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imkanların seferber edilmesi ve selzedelerin yaralarının sarılması için talimat verdi. Erdoğan ayrıca dün gece Twitter’dan, sel felaketinde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında, yaşanan sel felaketi nedeniyle 14 Ağustos Cumartesi günü yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin de ertelendiğini bildirdi.

Can Erok /Demirören Görsel Medya

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