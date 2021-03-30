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Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'nazal aşı' açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'nazal aşı' açıklaması

Tüm dünyada koronavirüs (coronavirus) salgının önüne geçebilmek için aşı ve ilaç çalışmaları yapılıyor. Türkiye’de de devam eden çalışmalar arasında yer alan burundan sprey olarak uygulanan ilk ’intranazal’ yerli aşı hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı" dedi.

Sprey, yani ‘nazal’ aşı çalışmaları uzmanlara göre büyük umut vaat ediyor. Sprey aşıların bulaşmayı önleyeceği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, 'nazal aşı' hakkında bilgi verdi. Bakan Koca açıklamasında, "Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşını hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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BAKAN VARANK'TAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin burundan sprey olarak uygulanan ilk ’intranazal’ yerli aşıyı geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Varank, "Burundan uygulanan aşı, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile daha etkin mücadele edeceği öngörülüyor. Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" dedi.

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'VİRÜS İLE DAHA ETKİN MÜCADELE EDECEK'

Bakan Varank, Nanografi firmasının, nano teknoloji alanında başarılı çalışmalar yaparken pandemi döneminde aşı alanında da çalışmaya başladığını hatırlattı. Varank, "Nanografi çatısı altında faaliyet gösteren bilim insanları, klasik aşılardan farklı olarak burundan sprey olarak uygulanacak yenilikçi bir aşı türü geliştiriyorlar. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin altyapı, bilimsel beceri ve akademik tecrübelerinin katkılarıyla Türkiyenin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bu aşı mRNA ve inaktif aşı teknolojisinden farklı olarak protein temelli olarak tasarlandı. Burundan uygulanan aşı, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile daha etkin mücadele edeceği öngörülüyor. Bu aşı türü, mutasyon durumunda çok hızlı bir şekilde yeniden modelleme ve salgının olası ilerleyen seyirlerinde elimizi güçlendirme potansiyeline sahip" diye konuştu.

'NİSAN AYINDA İNSAN DENEYLERİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Varank, preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayı için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacağını vurgulayarak, "Nisan ayında insan deneylerimize başlayacağız. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayı bekleniyor. Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz. Bu tür yenilikçi ve çözüm odaklı çalışmalar yürüterek ülkemize hatta tüm insanlığa katkı sağlama gayretinde olan Türk bilim insanlarımızı buradan tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.

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