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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık corona vaka sayısı haritasını paylaştı
GeriGündem Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık corona vaka sayısı haritasını paylaştı
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Haber Giriş: 10.05.2021 - 21:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık corona vaka sayısı haritasını paylaştı

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Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık corona vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 100 bindeki vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 359.99, Ankara'da 267.68, İzmir'de 161.92 oldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre en fazla vaka sayısı İstanbul, Kastamonu ve Tekirdağ'da görüldü. En az vaka sayısı ise 36.08 ile Şırnak'ta görüldü.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık corona vaka sayısı haritasını paylaştı

İŞTE GEÇEN HAFTANIN VAKA SAYISI HARİTASI

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık corona vaka sayısı haritasını paylaştı

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