Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık corona vaka sayısı haritasını paylaştı

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre en fazla vaka sayısı İstanbul, Kastamonu ve Tekirdağ'da görüldü. En az vaka sayısı ise 36.08 ile Şırnak'ta görüldü.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek. pic.twitter.com/jj1bzaH5eV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2021

İŞTE GEÇEN HAFTANIN VAKA SAYISI HARİTASI

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