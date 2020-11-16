Son dakika haber... Okullar tamamen açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş sözler...

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."

Pazar günü çalışma arasında Kızılay’da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 16, 2020

OKULLAR TAMAMEN AÇILACAK MI?

Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de ''Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi.

BAKAN EBA'DAN ÖĞRETMENLERE SESLENDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde eğitimde sağladığı başarının dünyanın takdirini topladığını bildirdi. EBA internet portalından öğretmenlere seslenen Bakan Selçuk, ''Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. Pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde 80'nin üzerine çıktı. Kovid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek'' dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN MASKE UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da maskenin düzgün takılmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şunları belirtti:

''Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın.''

''Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin.''