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AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 21:52,Son Güncelleme:

Son dakika haber: MİT şehidinin ifşa edilmesi davasında flaş gelişme!

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Son dakika haber: MİT şehidinin ifşa edilmesi davasında flaş gelişme!
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Şehit MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle ilgili "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 8 sanıklı davada, sanıklar savunmalarını yaptı. Duruşmada, gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser için tahliye kararı verildi.

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