Son dakika haber: Manavgat, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ, Akseki, Bodrum, Milas, KÃ¶yceÄŸiz, Tavas, KavaklÄ±dere, Marmaris, UÅŸak ve MenteÅŸe... YangÄ±nlarda son durum CanlÄ± yayÄ±nda kritik geliÅŸmeyi anlattÄ±

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Bir haftadÄ±r devam eden yangÄ±nlar ciÄŸerlerimizi yaktÄ±. Antalya'nÄ±n Manavgat, Akseki, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ, MuÄŸla'nÄ±n Marmaris, KÃ¶yceÄŸiz, Milas, KavaklÄ±dere ve Bodrum ilÃ§eleri ile UÅŸak'taki yangÄ±nlar devam ediyor. Ä°ÅŸte dakika dakika yangÄ±nlarda son durum...

SAAT 19.30 - CNN TÃœRK MUHABÄ°RLERÄ° CANLI YAYINDA ANLATTI

Muhabir Alparslan Ã‡Ä±nar ile kameraman Mehmet KÄ±lÄ±Ã§arslan Manavgat'taki yangÄ±nda son geliÅŸmeyi bildirdi:

"BugÃ¼n 7. gÃ¼n Manavgat'taki orman yangÄ±nÄ±n. BurasÄ± bir vadi ve Ã¶yle bir kritik noktada ki hem yerleÅŸim yerlerine hem de Isparta ve Konya il sÄ±nÄ±rÄ±na oldukÃ§a yangÄ±n. Alevler poyrazÄ±n da etkisiyle hÄ±zlÄ± ÅŸekilde yayÄ±larak bulunduÄŸumuz noktaya geldi. Vadinin iÃ§erisine ekiplerin girmesi oldukÃ§a zor olduÄŸu iÃ§in kÄ±yÄ±dan mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Bir viraj vardÄ± ve o noktada ne yazÄ±k ki rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle bir sÄ±Ã§rama yaÅŸandÄ±. El bombasÄ± gibi patlayan kozalaklarÄ±n buna neden olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ekipler. Oradan bir sÄ±Ã§rama olunca ekrana gelen tepenin arkasÄ± alevlerle Ã§evrildi. VidanjÃ¶rlerle, arazÃ¶zlerle yolun bu tarafÄ±ndan daÄŸa doÄŸru sulama gerÃ§ekleÅŸtirildi. Alevlerin boyutu oldukÃ§a yÃ¼ksek. Alevler daÄŸÄ±n diÄŸer tarafÄ±nda kaldÄ±.

Yolun bu tarafÄ±na geÃ§seydi ne olacaktÄ±? Demirciler Mahallesi, BeÅŸkonak Mahallesi, KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyon var, burada turizm, rafting iÅŸletmeleri bulunuyor. Ã‡ok Ã¶nemli merkezler var. Sarp bir bÃ¶lge olduÄŸu iÃ§in mÃ¼dahale oldukÃ§a zorlaÅŸacaktÄ±. 3 ilin Ã¼Ã§gen noktasÄ± burada. 2 gÃ¼ndÃ¼r orman yangÄ±nÄ± devam ediyor ve ekipler mÃ¼dahale ediyor. BirÃ§ok memleketten buraya Antalya'da 7 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼ren yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in ekipler geldi. Alevlerle mÃ¼cadele ettiler ve baÅŸarÄ±lÄ± oldular. Åžu an iÃ§in alevler kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ± denebilir."

SAAT - 19:10

DoÄŸan Haber AjansÄ± Muhabiri Hande Nayman ve kameraman Ahmet Turhan Altay Milas yangÄ±nÄ±yla ilgili son bilgi ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri aktardÄ±:

Milas yangÄ±nÄ±yla ilgili hareketli dakikalar yaÅŸÄ±yoruz. TÃ¼rkevleri Mahallesi'nde hÄ±zlÄ±ca ilerliyor. Åžu anda bulunduÄŸumuz bÃ¶lge boÅŸaltÄ±lÄ±yor. Poyraz zaman zaman etkili oldu. Saniyeler iÃ§erisinde ormanlarÄ±n tutuÅŸtuÄŸunu ifade edelim.

Ekipler nefes almakta zorlanÄ±yor. BulunduÄŸumuz bÃ¶lgede sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. Alevler gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n tamamÄ±nÄ± kaplamÄ±ÅŸ durumda. YangÄ±n nedeniyle Milas'ta pek Ã§ok mahalle boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Ekipler bu noktayÄ± boÅŸaltmamÄ±zÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar. Alevlerin Ã§ok ÅŸiddetli ÅŸekilde yÃ¼kseldiÄŸini ifade edelim. BulunduÄŸumuz bÃ¶lge Ã‡Ã¶kertme ile TÃ¼rkevleri Mahallesi'nin arasÄ±nda bulunuyor. Duman her yeri kaplamÄ±ÅŸ durumda, dumandan etkilenen birÃ§ok kiÅŸiye mÃ¼dahale edildi. GÃ¶zleri etkilenen vatandaÅŸlara gÃ¶z damlasÄ± daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor.

SAAT - 19.05 MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilÃ§esindeki Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda yangÄ±n baÅŸladÄ±. Alevler, rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye 2 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri, arazÃ¶zler ile yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme iÅŸÃ§ileri sevk edildi.Â

SAAT - 19:00 - Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (OGM), 7 gÃ¼nde 152 yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, 6 ilde 11 yangÄ±na karadan ve havadan mÃ¼dahalenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

SAAT 18.11 - DENÄ°ZLÄ°'NÄ°N TAVAS Ä°LÃ‡ESÄ°NDE YANGIN

Tavas'taki PÄ±narlÄ±k mevkisindeki ormanlÄ±k alanda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi itfaiye ve Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri sevk edildi. RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale ediliyor.

SAAT 16.15 - Milas-Ã‡Ã¶kertme'de yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. FarklÄ± bir noktada alevlerin yÃ¼kseldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.





SAAT 16:05 - MUÄžLA'DA 4 YERLEÅžÄ°M YERÄ° TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

MuÄŸla'nÄ±n ilÃ§elerinde orman yangÄ±nÄ±n ilerlemesi nedeniyle dÃ¶rt yerleÅŸim yeri tahliye edildi.

Seydikemer ilÃ§esi Ã‡Ã¶kek Mahallesi'ndeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± havadan ve karadan vatandaÅŸlarÄ±n da desteÄŸiyle devam ediyor.

YangÄ±nÄ±n yerleÅŸim alanlarÄ±na yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle Ã‡Ã¶kek ile DerekÃ¶y mahallelerini tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±lmasÄ± iÃ§in vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±Ã§ Mahalle sakinleri kendi araÃ§larÄ±, kamyonlar ve belediyeler tarafÄ±ndan tahsis edilen araÃ§larla, daha gÃ¼venli bÃ¶lgeye gitmeye baÅŸladÄ±.

KÃ¶yceÄŸiz ilÃ§esi AÄŸla Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda baÅŸlayan yangÄ±n ise Ã‡ayhisar Mahallesi ile ZeytinalanÄ± Mahallesi TaÅŸdibi mevkisindeki yerleÅŸim yerlerine yaklaÅŸtÄ±.

Ä°ki yerleÅŸim yerindeki vatandaÅŸlara da tedbir amaÃ§lÄ± mahalleyi boÅŸaltmalarÄ± konusunda uyarÄ± yapÄ±ldÄ±.

SAAT: 16:00 - SON BÄ°LANÃ‡O AÃ‡IKLANDI: 147 KONTROL ALTINDA, 7 YANGIN SÃœRÃœYOR

Ä°letiÅŸimÂ BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, planlÄ± ve gayretli Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde 156 yangÄ±nÄ±n 147â€™sinin kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Altun, "PlanlÄ± ve gayretli Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde 156 yangÄ±nÄ±n 147si kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. KurumlarÄ±mÄ±z eÅŸ gÃ¼dÃ¼m iÃ§erisinde kriz bÃ¶lgelerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor" dedi.

SAAT 15:34 - MÄ°LAS: ALEVLERÄ°N SÄ°TELERE ULAÅžMAMASI Ä°Ã‡Ä°N YOÄžUN Ã‡ABA

Milas'a baÄŸlÄ± Beyciler Mahallesiâ€™nde baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ±nÄ±n FesleÄŸen, GÃ¶kbel, Ã‡Ã¶kertme ve Bozalan mahallelerindeki yerleÅŸim yerlerini tehdit ediyor.

DÃ¼n gece tahliye edilen mahallelerde bugÃ¼n bazÄ± evlerin ve ahÄ±rlarÄ±n yandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler, havadan ve karadan cansiperane mÃ¼cadele veriliyor.

YangÄ±nÄ±n ÅŸiddetli rÃ¼zgarla birlikte etkisini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã‡Ã¶kertme Mahallesi'ne baÄŸlÄ± Geren Mevkisi'ndeki yazlÄ±k sitelere ulaÅŸmamasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba harcanÄ±yor.

SAAT 15:30 - GÃœNDOÄžMUÅž-ANTALYA YOLU TRAFÄ°ÄžE KAPATILDI

Antalya'nÄ±n GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§esinde orman yangÄ±nlarÄ± rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle ÅŸehir merkezinden kara yoluna doÄŸru ilerliyor. YangÄ±nÄ±n seyrini sÃ¼rdÃ¼rmesi Ã¼zerine polis ekipleri GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ- Manavgat kara yolundan GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§e merkezine giriÅŸi trafiÄŸe kapattÄ±. AraÃ§ giriÅŸine izin verilmeyen yolda sadece itfaiye, arazÃ¶zler, su tankerleri gibi acil olacak araÃ§larÄ±n giriÅŸine izin veriliyor. YangÄ±na ekipler karadan ve havadan mÃ¼dahale ederek yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Mahalle sakinleri ise, kara yoluna kadar ilerleyen yangÄ±na mÃ¼dahale etmek iÃ§in elektrikli aÄŸaÃ§ kesme makinesiyle aÄŸaÃ§larÄ± keserken, tÄ±rmÄ±klarla da topraktan set oluÅŸturuyor. YaÅŸanan orman yangÄ±nlarÄ±ndan dolayÄ± ilÃ§e merkezinin Ã¼zerini duman bulutlarÄ± kapladÄ±. YangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in havadan mÃ¼dahale eden helikopterler ise dumanlar arasÄ±nda gÃ¶zÃ¼kmezken, gÃ¼neÅŸ ise kÄ±zÄ±la dÃ¶ndÃ¼.

SAAT 15:24 - BODRUM: Ã–ZEL ARAÃ‡LARIN GEÃ‡Ä°ÅžÄ°NE Ä°ZÄ°N VERÄ°LMÄ°YOR

Bodrum'daki YukarÄ± ve AÅŸaÄŸÄ± MazÄ± mahalleleri ile ArmutÃ§uk ve KissebÃ¼kÃ¼ mevkisindeki orman yangÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yoÄŸun ÅŸekilde devam ediyor.

YangÄ±nÄ±n bÃ¶lgedeki diÄŸer yerleÅŸim alanlarÄ±na sÄ±Ã§ramamasÄ± iÃ§in ise gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nÄ±yor. YangÄ±n bÃ¶lgesine giden gÃ¼zergahta gÃ¼venlik tedbiri de alan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¶zel araÃ§larÄ±n geÃ§iÅŸine izin vermiyor.

SAAT 15:14 - UÅžAK YANGINI KONTROL ALTINDA

UÅŸak'ta yaklaÅŸÄ±k 7 hektarlÄ±k alanda etkili olan orman yangÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. YangÄ±nÄ±n buÄŸday tarlasÄ±nda ekin biÃ§me Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda kullanÄ±lan biÃ§erdÃ¶verden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BiÃ§erdÃ¶ver operatÃ¶rÃ¼ M.Åž, polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–te yandan UÅŸak'a baÄŸlÄ± Karacahisar kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda Ã§Ä±kan bir orman yangÄ±nÄ±n da kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±, yangÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 1 hektarlÄ±k ormanlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

SAAT 15:10 - DHA muhabiri Alpaslan Ã‡Ä±nar, CNN TÃ¼rk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Manavgat'taki son durumu anlattÄ±. Ã‡Ä±nar, ''BulunduÄŸumuz nokta kritik Ã¶neme sahip. YangÄ±nÄ±n hareketlendiÄŸi bÃ¶lÃ¼m, o bÃ¶lge alevlere teslim olmuÅŸ durumda. Konya yoluna baÄŸlanan tÃ¼nellere kadar alevler indi. Kirse DaÄŸÄ±'nÄ± alevler kaplarsa KÄ±zÄ±ldaÄŸ mevkiini tehdit etmiÅŸ olacak. SÄ±cak bir bilgiyi de paylaÅŸalÄ±m. KÄ±zÄ±ldaÄŸ Mahallesi tamamen boÅŸaltÄ±ldÄ±. 1000'e yakÄ±n nÃ¼fusu bulunan bir mahalleydi.Â Konya ve Isparta'ya 40 km uzaklÄ±kta orman yangÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi nokta. Yolun Ã§Ä±kmaz yol olmasÄ± nedeniyle alana giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸa izin verilmiyor. Ã‡ok kritik bir noktada bulunuyor. Burada oluÅŸan bir vadi var. Vadiye karadan ve havadan mÃ¼dahale devam ediyor. BeydiÄŸin'de baÅŸladÄ± yangÄ±n, KÄ±zÄ±ldaÄŸ'a doÄŸru ilerliyor. SaÄŸa doÄŸru ilerlese orada kritik noktalara doÄŸru gidebilirdi. Alevler ne yazÄ±k ki Konya yolundaki tÃ¼nellere ulaÅŸtÄ±. Kirse DaÄŸÄ±'na ulaÅŸÄ±rsa Isparta ve Konya yolundaki ormanlÄ±k alanda yangÄ±nÄ±n kontrolden Ã§Ä±kabileceÄŸi ifade ediliyor.'' dedi.

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SAAT 14:40 - Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca orman yangÄ±nlarÄ± ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda sÃ¶ndÃ¼rme ve tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verildiÄŸi belirtildi.



Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±; 520 sahil gÃ¼venlik personeli, 1 sahil gÃ¼venlik korveti, 26 sahil gÃ¼venlik botu, 3 dalÄ±ÅŸ emniyet gÃ¼venlik ve arama kurtarma timi, 1 sahil gÃ¼venlik helikopteri ile yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek vermektedir" denildi.

SAAT 14:37 - Orman Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Ã–zkaya, Isparta'nÄ±n SÃ¼tÃ§Ã¼ler ilÃ§esinde dÃ¼n Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±na kÄ±sa sÃ¼rede mÃ¼dahale edildiÄŸini belirterek, "Bu yangÄ±ndan bugÃ¼n sonuÃ§ almayÄ± bekliyoruz. Ä°nÅŸallah bugÃ¼n gÃ¼zel haber vermeyi umuyoruz." dedi.

SAAT 14:35 - TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Isparta'nÄ±n SÃ¼tÃ§Ã¼ler ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡andÄ±r KÃ¶yÃ¼'ndeki orman yangÄ±nÄ±na 6 helikopter, 35 arazÃ¶z, 42 itfaiye, 4 ikmal aracÄ±, 41 iÅŸ makinesi, 9 su tankeri ve 273 personelle mÃ¼dahale edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Pakdemirli, "Ã‡andÄ±r tarafÄ± biraz kontrol altÄ±nda, Karamusalar, Åžeyhler, Senirler kÃ¶yleri ile YÄ±ldÄ±z ve BayduÅŸ mahallerinde hala devam ediyor. Zarar gÃ¶ren 15 hanemiz var. Bunlarla ilgili hasar tespitlerine baÅŸlÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

SAAT 14:33 - Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esine baÄŸlÄ± GÃ¶ktepe Mahallesi Gora mevkisinde Ã§Ä±kan ve 40 dakikada sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len orman yangÄ±nÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alan zarar gÃ¶rdÃ¼.

SAAT 14.00 - Ä°spanya'nÄ±n TÃ¼rkiye'deki orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadeleye destek iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi iki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ± MuÄŸla'da faaliyetlerine baÅŸladÄ±.Â YangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aklarÄ±nÄ±n, ilk olarak su alacaklarÄ± KÃ¶yceÄŸiz GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n kuzeyindeki Yayla yakÄ±nlarÄ±na gitmesi, bu bÃ¶lgedeki yangÄ±na mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan diÄŸer bÃ¶lgelere de geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

SAAT 13:50 - Denizli'nin Buldan ilÃ§esinin kÄ±rsal Yayla Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler karadan mÃ¼dahale ile 1,5 saatte sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken 2 hektar ormanlÄ±k alan kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼.

SAAT 13:35 - Ã‡Ã–KERTME'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan, Bodrum'un MazÄ± Mahallesi ve Milas'Ä±n Ã‡Ã¶kertme Mahallesi'ne de sÄ±Ã§rayan yangÄ±n, 4'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nde TÃ¼rkevleri Mahallesi'ne ulaÅŸtÄ±. DaÄŸÄ±nÄ±k yerleÅŸime sahip mahalledeki 3 baÄŸ evi, kullanÄ±lamaz hale geldi. Ekipler, rÃ¼zgarÄ±n yÃ¶n deÄŸiÅŸtirmesi nedeniyle farklÄ± noktalarda yÃ¼kselen alevlere mÃ¼dahale etmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. GÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla helikopterlerin Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ±yla Ã‡Ã¶kertme'deki alevler, kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SAAT 13:30 - SEYDÄ°KEMER'DE Ä°KÄ° MAHALLEDE YANGIN KONTROL ALTINDA, 1 MAHALLEDE SÃœRÃœYOR

MuÄŸla'nÄ±n Seydikemer ilÃ§esinin Arifler Mahallesiâ€™nde 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kan ve kÄ±rsal KabaaÄŸaÃ§ ve Dip Mahallesiâ€™ne de sÄ±Ã§rayan orman yangÄ±nÄ±, havadan ve karadan mÃ¼dahale ile kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, bu kez de Ã‡Ã¶kek Mahallesiâ€™nden alevler yÃ¼kseldi. YangÄ±na, gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ± ile havadan ve karadan mÃ¼dahale baÅŸladÄ±.

SAAT 13:13 - KUMLUCA'DA YANGIN NÃ–BETÄ°

Kumluca ilÃ§esine baÄŸlÄ± Erentepe Mahallesi'nde de halk, tÄ±rmÄ±k, Ã§apa, kÃ¼rek ve su tankerleriyle mahalle giriÅŸinde ve yÃ¼ksek noktalarda yangÄ±n nÃ¶beti tutuyor. Ä°lÃ§e merkezine 15 kilometre uzaklÄ±ktaki mahallede nÃ¶bete baÅŸlayan halk, olasÄ± orman yangÄ±nÄ±nda ilk mÃ¼dahaleyi yapÄ±p bÃ¼yÃ¼mesini Ã¶nlemeyi amaÃ§lÄ±yor. Muhtar Hayrettin Acar, "Manavgat'taki yangÄ±nlarda dolayÄ± ciÄŸerlerimiz yanÄ±yor. TÃ¼m Ã§oluk Ã§ocuk, Erentepe'nin gÃ¼zel insanlarÄ± ile birlikte biz de yangÄ±n yaÅŸamamak iÃ§in Kumluca Ã§ukurunun yanmamasÄ± iÃ§in 7/24 nÃ¶bet tutmaktayÄ±z. Manavgat yandÄ± bizler de yanmayalÄ±m. DaÄŸda taÅŸta her yerde nÃ¶bet tutuyoruz" dedi.

SAAT 13:10 - JANDARMA VE MAHALLELÄ°DEN SÃ–NDÃœRME TÃœPÃœYLE MÃœDAHALE

Antalya'nÄ±n GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§esinde orman yangÄ±nlarÄ± devam ediyor. Senir Mahallesi'nde gece ÅŸiddeti artan yangÄ±nda 30 ev kullanÄ±lamaz hale geldi. YangÄ±n nedeniyle mahalle tahliye edildi. Ã‡eÅŸitli illerden yardÄ±ma gelen itfaiye ve orman iÅŸÃ§ileri, yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, yanan evlerde soÄŸutma iÅŸlemi yaparak olasÄ± ikinci yangÄ±na karÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi. AyrÄ±ca mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri, mahalleye ormanlÄ±k alandan gelmeye devam eden yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in seferber oldu. Hem mahalleli hem jandarma, ellerine aldÄ±klarÄ± yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme tÃ¼pleriyle alevlerin olduÄŸunu noktaya giderek sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in ellerinden geleni yaptÄ±.

SAAT 13.03 - Denizli'nin Buldan ilÃ§esinde yangÄ±nda hasar gÃ¶ren ormanlÄ±k alanda, soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

SAAT 13.02 - Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Aras: DeÄŸerli vatandaÅŸlarÄ±m, YardÄ±mlarÄ±nÄ±z ve Ã§abanÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Ancak yangÄ±n bÃ¶lgesine geldiÄŸiniz araÃ§lar, sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan ekiplere ve araÃ§lara engel olmaktadÄ±r. Sizlerden ricam, yangÄ±n bÃ¶lgelerine gelmemeniz ve ekiplerimizin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmanÄ±zdÄ±r.

SAAT 12:15 -ÂUÅžAK'TA DA YANGIN Ã‡IKTI

UÅŸak'a baÄŸlÄ± Sorkun kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±na mÃ¼dahale ediliyor. Ã‡okkozlar mevkisindeki ormanlÄ±k alanda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye UÅŸak Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile jandarma, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na kÃ¶ylÃ¼ler de destek veriyor. Â

SAAT 12:10 -Â Â Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Antalya ve MuÄŸla'daki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek vermek amacÄ±yla bÃ¶lgeye 112 Toplumsal Olaylara MÃ¼dahale AracÄ± (TOMA) sevk etti.

SAAT 11:35 - BAKAN KOCA'DAN ANTALYA VE MUÄžLA AÃ‡IKLAMASI

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, ''ANTALYA. 598 hastamÄ±zÄ± tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamÄ±z var. BÃ¶lgedeki felakette 7 can kaybÄ±mÄ±z oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracÄ±, toplam 191 saÄŸlÄ±k profesyoneli ile sahadayÄ±z.Â MUÄžLA. 271 hastamÄ±zÄ± tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamÄ±z var. BÃ¶lgedeki felakette 1 can kaybÄ±mÄ±z oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracÄ±, toplam 228 saÄŸlÄ±k profesyoneli ile sahadayÄ±z.'' dedi.

SAAT 11:15 -Â Â ENERJÄ° SANTRALÄ°NÄ°N OLDUÄžU BÃ–LGE YANGINDA KALDI



Manavgat yangÄ±nÄ± ilÃ§enin batÄ±sÄ±nda BeydiÄŸin, SÄ±rtkÃ¶y, Ã‡ardak ve KÄ±zÄ±ldaÄŸ mahallelerinde sÃ¼rÃ¼yor. DÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra BeydiÄŸin ve SÄ±rtkÃ¶y mahallelerinde etkili olan yangÄ±n, akÅŸam saatlerinde bÃ¼yÃ¼k bir ormanlÄ±k alanÄ± yok ederek KÄ±zÄ±ldaÄŸ Mahallesi'ne ulaÅŸtÄ±.Â DaÄŸlÄ±k ve etrafÄ± tamamen ormanlÄ±k olan KÄ±zÄ±ldaÄŸ Mahallesi'ndeki bÃ¼tÃ¼n evler tahliye edildi. BÃ¶lgede 4 milyon euroluk gÃ¼neÅŸ enerji santralinin olduÄŸu bÃ¶lge de alevler iÃ§erisinde kaldÄ±. RÃ¼zgarÄ±n da etkisini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yangÄ±n bÃ¶lgesinde sÃ¶ndÃ¼rme mÃ¼cadelesi gece boyunca karadan devam etti.





RAFTÄ°NG MERKEZÄ° DE TEHDÄ°T ALTINDA

Manavgat'taÂ KÄ±zÄ±ldaÄŸ Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanlarÄ± da yok eden yangÄ±n Ã‡ardak'a doÄŸru ilerlerken, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ rafting merkezi BeÅŸkonak bÃ¶lgesini de tehdit etmeye baÅŸladÄ±. BeÅŸkonak'taki KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyon'da bulunan rafting iÅŸletmecileri iÅŸletmelerini kapatÄ±p, faaliyetlerini durdurarak tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla birlikte yangÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesebilmek iÃ§in bÃ¶lgeye geldi. Rafting Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ellerinde kazma, kÃ¼rek, elektrikli testere ve baltalarla yangÄ±nÄ±n TaÅŸaÄŸÄ±l, BeÅŸkonak bÃ¶lgesine ilerlemesine engel olmak iÃ§in Ã‡ardak ve KÄ±zÄ±ldaÄŸ ile BeydiÄŸin aralarÄ±ndaki bÃ¶lgelerde iÅŸ makinalarÄ± ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n da tampon bÃ¶lgeler oluÅŸturduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±.Â BÃ¶lgedeki rafting iÅŸletmecilerinden Bekir Ãœnal, "Ä°ÅŸletmelerimizi Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r kapattÄ±k. YangÄ±n bÃ¶lgesine hem su ve erzak hem fiziksel olarak yardÄ±mda bulunuyoruz. Åžu anda tampon bÃ¶lge oluÅŸturuyoruz, yanÄ±mÄ±zdaki Ã§alÄ±ÅŸan personelleler ile birlikte bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YangÄ±nla mÃ¼cadeleye faydamÄ±z olsun. Sudan, Gine ve Avrupa'nÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden gelen arkadaÅŸlarla yangÄ±na yardÄ±m ediyoruz" dedi.

SAAT 11.06 - Isparta'nÄ±n SÃ¼tÃ§Ã¼ler ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Ã‡andÄ±r KÃ¶yÃ¼ ile YÄ±ldÄ±z ve Camili mahallerinin Ã§evresinde etkili olan yangÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ediliyor.

SAAT 10.52 - Denizli'nin Buldan ilÃ§esinde yangÄ±nda hasar gÃ¶ren ormanlÄ±k alanda, soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. YerleÅŸim alanlarÄ±na da yaklaÅŸan yangÄ±nda ormanlÄ±k alanda bÃ¼yÃ¼k zarar meydana geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SAAT 10:40 - OGM: 145 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 9'U DEVAM EDÄ°YOR

Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce (OGM), son 6 gÃ¼nde Ã§Ä±kan 154 orman yangÄ±nÄ±ndan 145'inin kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 4 ildeki 9 yangÄ±na ise mÃ¼dahalenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

SAAT 10:25 - 'GÃœNDOÄžMUÅž'TA HELÄ°KOPTERLER SIK SIK ATIÅž YAPIYOR'

Akseki KaymakamÄ± Volkan HÃ¼lÃ¼r, ilÃ§ede yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± tehdit eden hiÃ§bir yangÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kepez, HocakÃ¶y, GÃ¼neykaya mahallelerinde de bir sÄ±kÄ±ntÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HÃ¼lÃ¼r, "Sadece GÃ¼len DaÄŸ'da devam eden bir yangÄ±n var. Alevlerin yerleÅŸim alanÄ±na sÄ±Ã§ramamasÄ± iÃ§in ÅŸerit aÃ§tÄ±k, havadan da mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.. YangÄ±nda en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatan HÃ¼lÃ¼r, burada vatandaÅŸlarÄ±n gerekli ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n giderildiÄŸini kaydetti. Evi yananlar iÃ§in yurtlar tahsis edildiÄŸini ancak kendilerinin akrabalarÄ±nda kalmayÄ± tercih ettiklerini anlatan HÃ¼lÃ¼r, "Daha Ã¶nce boÅŸaltÄ±lan mahallelerimizde tahliyeleri iptal ettik, evlerine dÃ¶ndÃ¼ler." dedi.

GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ KaymakamÄ± Hamza Ã–zbilgi de ilÃ§ede 6 noktada yangÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. YangÄ±nlara havadan ve karadan yoÄŸun ÅŸekilde mÃ¼dahalenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Ã–zbilgi, "Ä°lÃ§edeki mahalleler tahliye edilmiÅŸti, alevlere gece boyunca karadan mÃ¼dahale edildi, sabah saatlerinden itibaren de havadan mÃ¼dahale baÅŸladÄ±. Helikopterler sÄ±k sÄ±k verilen koordinatlara su boÅŸaltÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

SAAT 10:20 - MANAVGAT'TA SON DURUM

Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esindeki 28 Temmuz'da Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak iÃ§in ekipler yoÄŸun mÃ¼cadele veriyor. Orman yangÄ±nÄ±, BeydiÄŸin, Ã‡ardak mahalleleri ile KÄ±zÄ±ldaÄŸ Ã§evresinde etkili oluyor.

Ekipler gece boyunca arazÃ¶z ve itfaiye araÃ§larÄ±yla sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼, havadan mÃ¼dahale devam ediyor.

Orman yangÄ±nlarÄ± yaban hayatÄ±nÄ± da etkiledi.

BeydiÄŸin Mahallesi'nde sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten belediye iÅŸÃ§isi Yusuf AydÄ±n, bukalemun, tavÅŸan, kaplumbaÄŸa gibi canlÄ±larÄ±n ormandan kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Canla baÅŸla mÃ¼cadele ettiklerini anlatan AydÄ±n, "CanlÄ±lar iÃ§in de yangÄ±nÄ± bir an Ã¶nce sÃ¶ndÃ¼rmek istiyoruz, mÃ¼cadelemiz sÃ¼recek." dedi.

SAAT 10:15 - MÄ°LAS, BODRUM VE KAVAKLIDERE'DE HAVADAN MÃœDAHALE

MuÄŸla'nÄ±n Milas, Bodrum ve KavaklÄ±dere ilÃ§elerindeki orman yangÄ±nlarÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale devam ediyor.



Milas'Ä±n Beyciler Mahallesi'nde 3 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan orman yangÄ±nÄ± Ã–ren TÃ¼rkevleri, Ã‡Ã¶kertme, Bozolan, FesleÄŸen, GÃ¶kbel ve TÃ¼rkevleri ile Bodrum'un AÅŸaÄŸÄ± MazÄ±, YukarÄ± MazÄ± mahallelerinde etkili oluyor. Gece boyunca karadan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na havadan da mÃ¼dahale ediliyor. TÃ¼rkiye'nin farklÄ± illerinden gelen arazÃ¶zler ile itfaiye ekipleri de geniÅŸ bir alanÄ±n etkilendiÄŸi yangÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altÄ±na alÄ±nan alanlarda soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

KissebÃ¼kÃ¼ Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan Ã§alÄ±ÅŸmayla kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. ArazÃ¶zlerin yanan alanlara ulaÅŸabilmesi iÃ§in iÅŸ makinelerince orman yolu aÃ§Ä±lÄ±yor. GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler ve bÃ¶lge halkÄ± da ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek veriyor. YangÄ±nÄ±n bÃ¶lgedeki diÄŸer yerleÅŸim alanlarÄ±na sÄ±Ã§ramamasÄ± iÃ§in ise gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nÄ±yor.

KavaklÄ±dere ilÃ§esindeki orman yangÄ±nÄ±na ise havadan ve karadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.

SAAT 10:05 - MARMARÄ°S VE KÃ–YCEÄžÄ°Z'DE HAVADAN MÃœDAHALE

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ile KÃ¶yceÄŸiz ilÃ§elerindeki orman yangÄ±nlarÄ±na havadan ve karadan mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor.

Armutalan Mahallesi Åžirinyer mevkisindeki ormanlÄ±k alanda 6 gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±kan yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle yayÄ±larak Ä°Ã§meler, TurunÃ§, Osmaniye, BayÄ±r, Ã‡iftlik, Turgut, HisarÃ¶nÃ¼ ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in gece boyunca karadan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. BÃ¶lgeye sevk edilen helikopterler ile uÃ§aklar yangÄ±nlara havadan mÃ¼dahale ediyor. Azerbaycan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Haller BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± grup da Marmaris'te sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lÄ±yor.BÃ¼yÃ¼kÅŸehirler, Ã§evre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaÅŸlar da yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek veriyor.

KÃ¶yceÄŸiz ilÃ§esi AÄŸla Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda baÅŸlayan ve geniÅŸ bir alana yayÄ±lan yangÄ±nÄ±n da kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in havadan ve karadan mÃ¼dahale sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Ã–te yandan, Seydikemer ilÃ§esi Ã‡Ã¶kek Mahallesi'nde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

SAAT 10:00 - Antalya'nÄ±n Akseki ilÃ§esindeki yangÄ±nda hasar gÃ¶ren evlerin enkazÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da baÅŸlayan yangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da ev zarar gÃ¶rdÃ¼. Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Akseki Jandarma Komando Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, yanan evlerdeki kullanÄ±labilecek durumdaki eÅŸyalarÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na yardÄ±m ediyor. Evler tamamen boÅŸaltÄ±ldÄ±ktan sonra iÅŸ makineleriyle yÄ±kÄ±lÄ±yor. Jandarma ekipleri, evi yanan vatandaÅŸlarÄ± teselli etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.



SAAT 09:56



TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli Denizli'deki Buldan yangÄ±nÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ã–te yandan yangÄ±nda soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.



SAAT 09:30



CNN TÃœRK Muhabiri Tugay Saday yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aÄŸÄ±ndan ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

HavanÄ±n aÄŸarmasÄ±yla itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesi baÅŸladÄ±. UÃ§ak Dalamandan havalandÄ±. 40 tonluk su kapasitesi var. Milas Ã¼zerinde hareket ediyor ve biraz sonra mÃ¼dahaleye baÅŸlayacak. Ä°lk olarak 20 tonluk su bÄ±rakÄ±ldÄ±. UÃ§ak manevra yaparak ikinci noktaya doÄŸru manevra yaptÄ±. Kameraman arkadaÅŸÄ±m Sercan Sever ile birlikteyiz. Suyu bÄ±raktÄ±ktan sonra Dalaman havalimanÄ±na yÃ¶nelecek.



SAAT 08:00

MuÄŸla, Ã‡Ã¶kertme Koyu'nda yangÄ±na mÃ¼dahale sÃ¼rÃ¼yor. Ä°tfaiye ekipleri yerden soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparken havadan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aklarÄ± ve helikopterleri destek veriyor. Alevlerin termik santrallere gelmemesi iÃ§in mÃ¼cadele veriliyor. Ã‡Ã¶kertme Mahallesi'nde halk tahliye edildi.

SAAT 07:37

AydÄ±n'Ä±n BozdoÄŸan ilÃ§esinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

YangÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± BaÅŸalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa Hulusi Arat, AydÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde kalan alanda yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YangÄ±nÄ±n MuÄŸla sÄ±nÄ±rÄ±na da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arat, bÃ¶lgede sÃ¶ndÃ¼rme ve soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi. Arat, yangÄ±nÄ±n yerleÅŸim yerlerine zarar vermediÄŸini ifade ederek, "Hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± henÃ¼z tam yapÄ±lmadÄ± ama ilk aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere gÃ¶re Ã¶nemli bir yerleÅŸim yerlerine zararÄ± yok. YalnÄ±z, ormanlar bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼." dedi.

SAAT 06:38Â

MenteÅŸeâ€™nin Gazeller Mahallesiâ€™nin BozbayÄ±r mevkiinde kÄ±zÄ±lÃ§am aÄŸaÃ§larÄ±yla Ã§evrili ormanlÄ±k bÃ¶lgede yangÄ±n baÅŸladÄ±. BÃ¶lgeden yÃ¼kselen dumanÄ± fark eden Ã§evredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YangÄ±na 5 arazÃ¶z, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracÄ± ve orman iÅŸÃ§ileri karadan mÃ¼dahale etmeye baÅŸladÄ±. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na vatandaÅŸlar da destek olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

SAAT 04:53

Milas Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammet Tokat:

"O kritik noktada bekliyoruz. Her tÃ¼rlÃ¼ tertibatÄ± aldÄ±k. RÃ¼zgar durduÄŸu iÃ§in ateÅŸ ilerlemiyor. Biz sabÄ±rla Ã¼zerimize gelmesini bekliyoruz. Su atÄ±ÅŸ menzilimize girdiÄŸinde hÃ¼cuma baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Bu boÄŸazda yangÄ±nÄ± boÄŸmak zorundayÄ±z. UmarÄ±m sabaha iyi haberler veririz."

SAAT 03:06

Denizli'nin Buldan ilÃ§esiÂ TÃ¼rlÃ¼beyÂ Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n 12 saat sonra kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

SAAT 01:40

MSB,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™nin (TSK) Ã¼lkedeki yangÄ±nlarÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verdiÄŸini belirterek Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, pek Ã§ok bÃ¶lgede yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme ve tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na desteÄŸi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. 400â€™den fazla MehmetÃ§ik; 3 Ä°HA 4 helikopter 2 Ã§Ä±karma gemisi 50â€™den fazla itfaiye, arazÃ¶z ve iÅŸ makinasÄ±yla gÃ¶rev yapÄ±yor. TSK verilecek her tÃ¼rlÃ¼ ilave gÃ¶reve hazÄ±rdÄ±r" ifadeleri kaydedildi.

SAAT 01:25

Antalya'nÄ±n GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ ilÃ§esindeki orman yangÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na gece de devam ediliyor.Â OrtakonuÅŸ Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda 29 Temmuz'da Ã§Ä±kan yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle yayÄ±ldÄ±. Sarp bÃ¶lgede yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alevlere mÃ¼dahale gÃ¼Ã§lÃ¼kle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

YÃ¼ksek sÄ±caklÄ±k, dÃ¼ÅŸÃ¼k nem ve kuvvetli rÃ¼zgar nedeniyle yayÄ±lan alevler, OrtakonuÅŸ'un yanÄ± sÄ±ra Ã‡arÄ±zÃ¶zÃ¼, Senir, NaraÄŸacÄ±, Balkaya ve ÃœmÃ¼tlÃ¼ mahallerine sÄ±Ã§radÄ±.

RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle anlÄ±k olarak bazÄ± bÃ¶lgelerde etkili olan yangÄ±n, ekiplerin yoÄŸun Ã§abasÄ±yla kÄ±smen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. BÃ¶lgeye sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla birlikte havadan da etkili mÃ¼dahalenin baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.

SAAT 01:00

GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ±: SÃ¶zlerim cÄ±mbÄ±zla Ã§ekildi



GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ã–zeren, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yangÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã§aba harcadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bir televizyon programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalara neden olduÄŸunu belirten Ã–zeren, "CanlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±m aÃ§Ä±klamalarÄ±n iÃ§inden 23-24 saniyelik bir kÄ±sÄ±m cÄ±mbÄ±zla Ã§ekilerek, linÃ§ kampanyasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Devletimizin ÅŸefkatli eli her zaman evi yanan maÄŸdur vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndadÄ±r. Ben her vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±m, sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da katÄ±lÄ±yorum." dedi.

SAAT 00:43

Bodrum Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Aras:

"60'Ä±ncÄ± saatteyiz artÄ±k. Yine bugÃ¼n, bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n sahadaydÄ±k, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. BugÃ¼n Ã§eÅŸitli krizler oldu, yangÄ±n birÃ§ok bÃ¶lgede kendini yeniledi. Ã‡ocuk mezarlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgesindeeyiz, buradan yangÄ±n KisebÃ¼kÃ¼'ne kaydÄ±. TÃ¼m ekiplere teÅŸekkÃ¼r ederim, herkes canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸmakta. Deniz Kuvvetleri'nden bir tim var onlar da gelmiÅŸler, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler de var.

BugÃ¼n mesela KisebÃ¼kÃ¼'ndeki mÃ¼cadelede bizim eÄŸlence sektÃ¶rÃ¼nden bazÄ± otel sahipleri arkadaÅŸlarÄ±mÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Yani herkes bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zveriyle yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. HaklarÄ± Ã¶denmez hiÃ§birinin. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kendilerine bu iÅŸe adamÄ±ÅŸ durumdalar. SonlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorlar, Ã§ekinmiyorlar. GerÃ§ekten bÃ¶yle bir vatan, millet, doÄŸa sevgisi insanlarda inanÄ±lmaz bir ÅŸey."

SAAT - 00:20

Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esindeki BeydiÄŸin Mahallesi'nde sÃ¼ren yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle KÄ±zÄ±ldaÄŸ Mahallesi'ne doÄŸru ilerledi. YangÄ±nÄ±n yerleÅŸim alanlarÄ±na yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle KÄ±zÄ±ldaÄŸ Mahallesi'nin tedbir amaÃ§lÄ± boÅŸaltÄ±lmasÄ± iÃ§in vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±. Mahalle sakinleri kendi araÃ§larÄ±, kamyonlar ve belediyeler tarafÄ±ndan tahsis edilen araÃ§larla, daha gÃ¼venli bÃ¶lgeye gitmeye baÅŸladÄ±. AyrÄ±ca ekipler, sokakta bulunan hayvanlarÄ± da besleyip, bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.



SAAT 00:00

MuÄŸla'nÄ±n Milas ve Bodrum ilÃ§elerinde ormanlÄ±k alanlarda Ã§Ä±kan ve yerleÅŸim yerlerine sÄ±Ã§rayan yangÄ±nlara mÃ¼dahaleler sÃ¼rÃ¼yor. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda baÅŸlayan yangÄ±n, rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle kÄ±sa sÃ¼rede yayÄ±ldÄ±. Alevler Ã‡Ã¶kertme, Bozolan, FesleÄŸen, GÃ¶kbel ve TÃ¼rkevleri mahallelerine sÄ±Ã§radÄ±. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini saÄŸladÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n, hayvanlarÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

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