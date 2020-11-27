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Haber Giriş: 27.11.2020 - 01:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haber: Koronavirüs aşısında müjde! Bakan Koca böyle duyurdu "Umutluyuz"

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Son Dakika Haber: Koronavirüs aşısında müjde! Bakan Koca böyle duyurdu "Umutluyuz"
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Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında gönüllüler üzerindeki ikinci doz uygulamanın başladığını aktardı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.

 

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