Son dakika: Kıbrıs'ta korkutan deprem! Hatay ve Mersin çevrelerinde de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Kıbrıs'ta, saat 17.27'de merkez üssü Gazimağusa olan 5.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği 55,68 km olarak açıklandı.

Bu arada AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.