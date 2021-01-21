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Son dakika: Kıbrıs'ta korkutan deprem! Hatay ve Mersin çevrelerinde de hissedildi!
Son dakika haber... Kıbrıs açıklarında saat 17.27'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Hatay ve Mersin çevresinde hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Kıbrıs'ta, saat 17.27'de merkez üssü Gazimağusa olan 5.0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği 55,68 km olarak açıklandı.
Bu arada AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
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