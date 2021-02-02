Son dakika: İzmir'deki olağanüstü sağanak yağış için peş peşe açıklamalar! 2 kişi hayatını kaybetti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gök gürültülü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi.

Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu.

Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger CNN Türk yayınında seldeki son durumu anlattı. Vali," Menderes ilçemizde sele kapılan araçta 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşlarımız çalışma yapıyor ama yağış devam ediyor. En kısa zamanda inşallah araç içerisindeki şahıs da çıkarılacak. Konak ilçesinin saat 16:00 itibariyle aldığı yağış 146 kg. Aylık ortalamanın bir buçuk katına bir gecede ulaştı. Vatandaşlarımız bulunduğu ilçenin kaymakamlığına ulaşırlarsa ne tür talepleri varsa karşılamaya çalışıyoruz. En sıkıntılı bölge Menderes değil ama can kaybı var. Konak en sıkıntılı bölgemiz. Konak ve Balçova sıkıntılı... Vatandaşlarımızdan evleri oturulamayacak durumda olanlar için her türlü tedbiri almaya, gerekirse otellerde konaklamalarını da sağlamaya hazırız. Konuyu Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız takip ediyor. Hasarlar, kayıplarla ilgili de çalışma yürütülecek " ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE SEL CAN ALDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, selde Menderes İlçesi'nde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Köşger, İzmir'de 1995'ten bu yana görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını söyledi.

İzmir'in şubat yağış ortalamasının metrekareye 102 kilogram olduğuna işaret eden Köşger, şöyle konuştu:

"Gece boyunca 8 saatte yağan yağmur miktarı 120 kilogramdı, bu 130 kilograma ulaşmış durumda ve yağış hala devam ediyor. Yarın sabaha kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edecek. Tıkanan yolları, alt geçitleri açmaya çalışıyoruz. Birçok nokta açıldı, açılamayan noktalar var. Karşıyaka'da Turan Deresi taştığı için bir tıkanma vardı. Turan Deresi ile bağlantılı Alsancak ve Basmane tarafında kapalı yerler vardı, oraları da arkadaşlar açmaya çalışıyor."

Köşger, tüm ekiplerin seferberlik içinde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Selin oluşturduğu olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Maalesef selde 1 can kaybımız var. Menderes ilçemizde Yeniköy'de bir vatandaşımızın cesedi bulundu. Henüz kimlik tespiti yapılmadı, çalışıyor arkadaşlar." dedi..

Vali Köşger, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada selde hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

BALÇOVA'DA EVLERİ SU BASTI



Balçova Eğitim Mahallesi'ndeki Ekrem Güyer Sokağı'nda sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Park halindeki otomobiller sular altında kalırken, apartmanların bodrum ve zemin katlarındaki dairelerde su baskınları yaşandı. Bir otomobil de bir eve çarparak, camının kırılmasına neden oldu.



‘BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYORUZ’



Otomobilinde zarar oluşan Mesut Bava, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) mağduru olduklarını söyledi. 4 aydır yollarının bozuk olduğunu belirten Bava, “Çalışmanın ardından ekipler çevre düzenleme çalışması yapmadı. Müteahhit işine sahip çıkmadı. Kazı ve kanal çalışması yapıldı. 3-4 aydır yollar delik deşik. Çektiğimiz toza mı yanalım çamura mı yoksa yağmurdan sonra başımıza gelenlere mi ? Yolu asfaltlamadılar. Arabalarımız, yolda sel sularıyla sürüklendi. İçine çamur doldu. Otomobilim, ağzına kadar su doldu. Kaskomuz var ama sorumsuzlar da taşın altına elini koysun. Mal canın yongasıdır" dedi.





SÜPÜRGEYLE SU TAHLİYESİ



Depo olarak kullandığı dükkanına dolan suları tahliye etmeye çalışan Ömer Acar, “Yol tamiratı nedeniyle üç aydır dükkanımı açmıyorum. Sağanak yağmurun ardından dükkanı sel bastı. Mazgal çalışması yapıldı ama üzeri kapatılmadı. Yarım yamalak bırakıldı. Dükkanım boştu çünkü tadilattan dolayı iş yapamadığım için kapatmıştım. Belediye doğru düzgün çalışmadı. Biri gelip kazıyor gidiyor, arkasından başka biri gelip o da başka bir yerleri kazıyor. Çalışmalar düzensiz" diye konuştu.



'EVİMİN İÇİNDE BALÇIK VAR'



Bodrum katındaki dairesini su basan Tahsin Aslan da çocuklarını afetten güçlükle kurtardığını hatırlatarak, "Evimi su bastı. Saat 06.00'dan beri ayaktayız. Bodrum katındaki dairemin arkası bahçeydi. Bir otomobil bahçeye girip salonun camlarını kırdı. Boğulmaktan son anda kurtuldum. Kapıyı tuttum çocukları dışarı çıkardım. Evimde kullanılacak eşya kalmadı. Evimin içi balçıkla doldu. Duvar yıkılınca büyük bir ses çıktı. Sürgülü kapımız kırıldı bahçeye giren araba yüzünden. Çok şaşırdım, kitlenip kaldım" dedi.



Evini su basan Perihan Ayan ise “Sağanaktan bahçe duvarı yıkıldı. Evin içi suyla doldu. Canımızı zor kurtardık. Belime kadar suya girdim. Daha önce de bir kez su basmıştı. Ama bu kadar zarar vermemişti. Yüksek bir kaldırım olsaydı evlerimize su girmezdi. Kaldırım olmadığı için su olduğu gibi zemin kattaki evime girdi" diyor.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İzmir'deki olağanüstü sağanağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bünyamin Sürmeli'nin açıklamaları:

"Kuraklık gidiyor gidiyor, geldiğinde vurucu bir şekilde geliyor. Şubat ayı içinde maalesef böyle görüntüler görebiliriz. Yağışlar ortalamanın üzerinde görünüyor. Kıyı Ege bandında, Çanakkale çevrelerinden başlayıp Fethiye'ye uzanacak şekilde yağışlar olacak.

Yağışlar devam edecek. Karşıyaka'da kuvvetli bir yağış görünüyor. Yarın sabah saatlerinden sonra yağış zayıflayacak ve arkasından 4-5 gün sonra yağış görünmüyor.

Su baskını ve sel dediğimiz hadise zeminle alakalı bir durum. Bazı yağışlar var ki, güçlü sağanaklardan olabiliyor. Bu dönem biraz sıkıntılı. Aşırı kuraklıkla aşırı yağışlar kardeş... Bu tür sel çapında yağışları beklemek gerekiyor. Bunun üzerine yeni yağış bekleniyor. Şehrin güneydoğusu ve Karşıyaka için, Aydın'a doğru gece de kuvvetli sağanaklar sürecek."



BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHADAKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki sel felaketiyle ilgili, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir’de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız" dedi.

Bakan Kurum, dün İzmir’de meydana gelen sel felaketiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. İzmir’de aşırı yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet dileyerek, selden etkilenen İzmirli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, "Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini maalesef daha çok hissediyoruz. Bursa, Düzce, Rize, Artvin ve Giresun’dan sonra şimdi de İzmir’de karşılaştığımız sel, bize iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bakanlık ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir'de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız" ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER: BÜYÜK BİR FELAKET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yağmurun yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İzmir'in son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını aktaran Soyer, "2020'de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Taşan derelerin büyük sorun yarattığını vurgulayan Soyer, metronun kesintisiz çalıştığını, İZBAN'da kaya düşmesi nedeniyle yaşanan kesinti giderilmesine rağmen zaman zaman kesintiler olduğunu, otobüs hatlarında da zaman zaman sıkıntı yaşandığını belirtti.

Öğleden sonra da yağış beklendiğine dikkati çeken Soyer, İzmirlileri mümkün olduğu kadar araç kullanmamaya ve evlerinden çıkmamaya çağırdı.

Soyer, İzmir'in 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O vakit 61 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir'de metrekareye 126 kilogram yağış düştü. Bu çok büyük bir rakam. Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim. Bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir'in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket."

YAĞIŞ MİKTARLARI

Açıklamada, Güzelyalı'ya 125,6, Karabağlar'a 119, Bayraklı'ya 110,4, Balçova'ya 95,3, Menderes'e 80,6, Bornova'ya 64, Foça'ya 57, Aliağa'ya 55,3, Kınık'a 48,3, Karaburun'a 48,2 ve Buca'ya 47 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de CNN TÜRK canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'e sadece 8 saatte bir aylık yağış düştü... Yetkililer sorunları gidermeye çalışıyorlar. 70-75 noktada su baskını ihbarı geldi. 20 bina içi, 13 de araç içi mahsur kalma ihbarı geldi. Yarım gün idari izinli sayılacak kamu çalışanları. Şu anda trafik rahatlamış durumda. Çalışmalar devam ediyor. Uzun yıllar Şubat ortalaması 120 kg, 8 saatte yağdı. Sevindirici tarafı can kaybının olmaması... Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımız sokağa çıkmasın çağrısını yineliyorum."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının tam gün izinli sayılacağını dile getirdi.

İzmir'de gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Poligon deresi istinat duvarı yıkıldı.

İZMİR'DE SEL VE SU BASKINLARI NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki Konak Altgeçidi'ni su bastı. Altgeçide solan su nedeniyle trafik akışı gerçekleştirilemiyor. Konak'tan altgeçidi kullanarak Balçova, Urla, Güzelbahçe ve Çeşme tarafına gitmek isteyen vatandaşlar, yolun kapanması nedeniyle ilerleyemedi.

Konak'taki Kemer Altgeçidi de sular altında kaldı. Bu altgeçit de ulaşıma kapandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçların altgeçide yönelmemesi için altgeçit önüne beton bariyer yerleştirdi.

İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Anadolu Caddesi Girne Kavşağı'nı da su bastı. Yolların suyla dolması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Anadolu Caddesi'nin Karşıyaka'dan Çiğli yönüne ilerleyen kısmında trafik akışı durdu. Bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Vatandaşlar ve polisler araçların kurtarılması için gayret gösterdi.

Halkapınar'da Şehitler Caddesi'nde, ulaşımda sorun yaşandı. Araçlar burada da ilerlemekte güçlük yaşadı.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI BAHÇESİNİ DE SU BASTI

Konak ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinin bir bölümünü, Meles Deresi'nin yükselmesi nedeniyle su bastı. İtfaiye ekiplerinin malzemeleri su içinde kaldı. Bazı çalışanlar büyük pompalarla suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye araçlarının görevde olması nedeniyle, park ettikleri alanı su basmasından etkilenmediği öğrenildi.

Ayrıca, Yenişehir Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerine su girdi.

Şiddetli yağmur dün geceden bu yana İzmir genelinde etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın yarın sabaha kadar devam edeceği uyarısında bulunmuştu.

TÜRK KIZILAYDAN YARDIM

Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, sel ve su baskınından mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti.

Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Urla, menderes, Güzelbahçe ilçelerinde selden etkilenen vatandaşlara ikram malzemeleri, gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı.

'FOÇA 30 YILDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİ'

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz Foça’nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini , gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi. Gürbüz, "Foça son 30 yıldır böyle yağış almadı. Dağlardan, tepelerden gelen sel suları, denizin yükselmesi sokaklarımızın suyla dolmasına neden oldu. Terminal bölgesinde kaldıkları yeri su basan 5 vatandaşımızı Foça Devlet Hastanesi’ne yerleştirdik. İtfaiye ve belediye ekiplerimiz gerek yollarda ve gerekse su basan ev ve işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de takviye ekipler istedik" dedi.

İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı.



İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 2, 2021

'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANI SOYER: TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz.

Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın.

Değerli hemşehrilerimiz, dere taşkınları nedeniyle oluşan su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için var gücüyle çalışıyor."

Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın. pic.twitter.com/QvvelwPSPy — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 2, 2021

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

İzmir'de gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu. Birçok iş yeri ve ev, sular altında kaldı. Kent genelinde trafik ise durma noktasına geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, suyla dolan cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı, toplu taşım araçlarını kullanamadı. Özel araçlarıyla işe gitmeye çalışanlar ise sel sularında mahsur kaldı.

Yağışın etkili olduğu bölgelerden Karşıyaka Bostanlı'da ise sel ve taşkın suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Alsancak semtindeki Kordonboyu da sular altında kaldı.