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Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER - İstanbul DHA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haber: İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

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Son dakika haber: İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu
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Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.15 sıralarında yoğunluk yüzde 65'e çıktı.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.15 sıralarında yoğunluk yüzde 65'e çıktı.

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