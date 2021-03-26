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Haber Giriş: 26.03.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda 6 milyon TL'lik operasyon! Polis şüphelendi ve...

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Mısır'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 4 şüphelinin kaçak yollar kanser ve koronavirüs ilacı getirdikleri tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri 6 milyon TL olan ilaçlara el konuldu.

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz’ın özel haberine göre Mısır’ın başkenti Kahire’den İstanbul Havalimanı’na gelen uçaktan inen yolcular arasında davranışlarından şüphe edilen 4'ü takibe alındı. Bir süre izlenen yolcular X-ray cihazına geldi. Valizlerin kontrolleri yapıldığı sırada ekipler harekete geçti. Açılan valizlerden 3 bin 500 paket koronavirüs ve kanser ilacı çıktı. 4 yolcu da polis merkezine götürüldü.

PİYASİ DEĞERİ 6 MİLYON TL

Polis ekipleri tarafından yapılan sorguda piyasaya sürülmek istenen ilaçların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu, ve sipariş üzerine getirildiği belirlendi.

Sağlık bakanlığı onayı olmayan ilaçlara el konuldu. Gözaltına alınan yolcuların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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