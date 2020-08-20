Son dakika haber: DiyarbakÄ±r Sebze ve Meyve Hali'nde yangÄ±n

Merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde bulunanÂ DiyarbakÄ±r Sebze ve Meyve Hali'ndeki komisyoncuya ait iÅŸ yerinde, Ã¶ÄŸle saatlerinde, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ siyah dumanlar kaplarken, ihbar Ã¼zerine hale itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekibi, alevlere sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in mÃ¼dahale ediyor.Â