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Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Serdar SUNAR- Nurettin FÄ°DANCAN/DÄ°YARBAKIR, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 20.08.2020 - 16:02 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika haber: DiyarbakÄ±r Sebze ve Meyve Hali'nde yangÄ±n

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Son dakika haber: DiyarbakÄ±r Sebze ve Meyve Hali'nde yangÄ±n
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DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilÃ§esinde,Â Sebze ve Meyve Hali'ndeki komisyoncu dÃ¼kkanÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevlerin sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§inÂ itfaiye ekipleri, Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

Merkez BaÄŸlar ilÃ§esinde bulunanÂ DiyarbakÄ±r Sebze ve Meyve Hali'ndeki komisyoncuya ait iÅŸ yerinde, Ã¶ÄŸle saatlerinde, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ siyah dumanlar kaplarken, ihbar Ã¼zerine hale itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekibi, alevlere sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in mÃ¼dahale ediyor.Â

Son dakika haber: DiyarbakÄ±r Sebze ve Meyve Halinde yangÄ±n

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