Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu! Türkiye-Azerbaycan arasında kimlik kartı dönemi
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.
Son dakika haberi... Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.
Pasaport ❌— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020
Vize ❌
Kimlik Kartı ✅
Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.
“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!
Hayırlı olsun! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ckWtgLWpk9
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle