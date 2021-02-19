Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oynanan oyunları yakından takip ediyoruz

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Adanaspor ve Adana Demir Spor artık maçlarını burada oynayabilecekler. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. İlk gençlik yıllarında spora gönül vermiş biri olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındaydım. Son 18 yılda ülkemizin spor anlayışını baştan aşağı yeniledik. 2002'de 1570 tesis varken bugün bu sayı 3903'e çıktı. Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Ülke genelinde 32 stadı tamamladık. Buraları dört dörtlük bir spor tesisi olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Sporcularımız 2002'de 1481 madalya kazanabilmişken 2019'da 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini gösterdiler.

Adana'da 2002'de 113 olan spor kulübü sayısı 2021'de 486'ya çıktı. Son 18 yılda yakalanan başarının nedeni ülkenin enerjisini fuzuli şeylere harcamamasıdır. Siyasetçi ülkeye en iyi şekilde hizmet etmeye odaklandı. Polisimiz asayişi sağlamaya, askerimiz vatanı korumaya kendini adadı. Sporcularımız ise branşlarında en iyi olmak için ter döktü. Tarımda, ihracatta, terörle mücadelede destan yazan bir ülke çıktı.

AİLELERE ÇAĞRI: EVLATLARINIZA SAHİP ÇIKIN

Gençlerimiz 1960 darbesine giden süreçte figüran olarak kullanıldı. Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Üniversitelerde marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir, ne hukuktur, ne de özgürlüktür. Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz. Oynanan oyunları yakından takip ediyoruz. "Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumu ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine teslim etmemesini istirham ediyorum. Gelecekte gençlerimizin adını daha çok duyacak, onlarla daha fazla iftihar edeceğiz. Eski stadımızın yerini de inşallah Millet Bahçesi olarak düzenleyip Adanalıların hizmetine sunacağız.