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Haber Giriş: 15.07.2020 - 18:00,Son Güncelleme:

Son dakika haber: Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haber: Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Çankırı'nın Çerkes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Çankırı'nın Çerkes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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