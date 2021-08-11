Son dakika haber! Bartın, Sinop ve Kastamonu felaketi yaşadı! İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

Son dakika haberine göre; Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Etkili olan yağışlar Sinop, Bartın ve Kastamonu'da sel ve su baskınlarına yol açtı. Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde dereler taştı, sel suları sokaklarda bulunan araçları sürükledi. Köprüler yıkılırken çok sayıda köy ile bağlantı koptu.

İşte dakika dakika Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan gelişmeler...

SAAT - 19:21 BARTIN BELEDİYESi'NDEN UYARI

Bartın Belediyesi ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde dün gece yağan aşırı yağmurla ırmak ve dere yatakları taşmış, baraj doluluk seviyesine ulaşmıştır. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışlar yarın ve Cuma günü de devam edecek olup, Bartın kent merkezi ve mücavir alanlardan geçen ırmak yataklarında su seviyesinin yükselecek olmasından dolayı ırmak yatağı kenarlarına yaklaşılmaması, ırmak yatağı kenarlarında ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemli duyurulur."

SAAT - 19:10 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

* Şu anda yolu açmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışma içerisindeler. Yine biz de köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz.

* Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor. Orda da bütün arkadaşlarımız bölgede konuşlanmış vaziyette. Yine orda da köprülerde de sıkıntılar var. Ulaşımda da sıkıntılar var. Onları da bir taraftan çözmeye çalışıyoruz.

SAAT - 19:07 Bartın'da, şiddetli yağışta yolda mahsur kalan aralarında AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri grup itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SAAT - 19:05 Bartın'da kaybolan yaşlı kadının oğlu konuştu: Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık.

SAAT - 19:00 Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kalın, "Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük’te sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Bütün imkanlar seferber edildi. Tüm kurum ve kuruluşlarımız sahada ve yoğun bir çalışma yürütüyor. Mevla ülkemizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin." mesajında bulundu.

SAAT - 18:41 Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Fatsa-Kumru kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

SAAT - 18:30 ŞANTİYE BİNASI YIKILDI

Sinop'un Türkeli ilçesindeki beton şantiyesine ait tek katlı binanın sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin şaşkınlık içinde 'Yıkıldı gidiyor' dediği duyuldu.

SAAT - 18:23 OTOMOBİLİN ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ

Bozkurt'ta meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.

İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

SAAT - 18:20 CNN TÜRK MUHABİRİ SEL BÖLGESİNDE MAHSUR KALDI

Kastamonu İnebolu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia'yı arama çalışmaları devam ederken, CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş, son durumu paylaştı:

İnanılmaz bir sağanak yağış söz konusu, sert rüzgârla birlikte. Hem heyelan nedeniyle kaya parçaları yola taşmış durumda. Yamaçlardan düşen kayalar Bozkurt yolunu kapattı. Ancak ne araçla ne de yaya olarak gitmek mümkün.

SAAT - 18:10 MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor." ifadelerine yer verildi

SAAT - 17:45 Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek sağladı. Bölgede binaların çatılarında mahsur kalanlar helekopterle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi helikopterle güvenli bölgelere tahliye edildi.

SAAT - 17:40 BAKAN PAKDEMİRLİ: HES'LE İLGİLİ PROBLEM YOK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bartın'da çok ciddi yağışlarla karşı karşıya kalındı. Kastamonu'da Bozkurt'ta HES'le alakalı problem olduğu söyleniyor. HES'le ilgili problem yok. Regülatör kapakları taşkın anında patladı deniyor ama öyle bir şey yok. Taşkınlara sebebiyet verebilecek bir regülatör değil" dedi.

SAAT - 17:30 "İLÇEMİZ YOK OLUYOR"

Yağmur'un aralıksız devam ettiğini aktaran Bozkurt Belediye Başkanı Yanık,"İlçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. 4 - 5 can kaybımız olduğu kesin. Bu felaketi kelimelerle anlatmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

SAAT - 16:30 BAKAN KOCA İLLERDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI



Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok.

Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede 13 kişi etkilendi. 8’i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi.

Bartın Kumluca’da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 adet 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu’da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun.

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Selin vurduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyüne yönlendirilen 1 helikopterle ise mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalara başlandı. Helikopterle selde mahsur kalan bazı kişiler bölgeden alınırken, çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

SAAT - 15:00 BARTIN VALİSİ CNN TÜRK'E KONUŞTU: 1 VATANDAŞIMIZ KAYIP

Bartın Valisi Sinan Güner, CNN TÜRK yayınında şu bilgileri paylaştı:

"Yağışlar sebebiyle yaka seli meydana geldi, köprüler yıkıldı, yollarda heyelanlar meydana geldi. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir köy kaldı ulaşamadığımız. 1 kayıp vatandaşımız var onu da arama çalışmalarımız devam ediyor. Akörensöküler köyünde 80 yaşlarında bir kadın vatandaşımızın evi göçmüş, sele kapıldı. Arama kurtarma ekiplerimiz su ve su kenarında arıyor.

SAAT - 13:30 DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki Ayancık Devlet Hastanesi’nin tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. AFAD’ın açıklamasında; Ayancık'ta aşırı yağış sonucu mahsur kalanlar için 2 hava aracının görevlendirildiği, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel ve 2 araç personelinin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Sinop-Türkeli-Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bölgedeki çalışmalar için Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı vurgulandı.

KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL TOPRAK ALTINDA KALDI

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağmurun şiddetinin azalmasıyla temizlik çalışması başlattı.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz" dedi.

Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

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