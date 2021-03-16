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Haber Giriş: 16.03.2021 - 19:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haber: Bakan Koca, vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri tek tek paylaştı ve... Önemli mesaj

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Son dakika haber: Bakan Koca, vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri tek tek paylaştı ve... Önemli mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Koca paylaşımında tedbir uyarısı yaparak, "Kontrollü normalleşmeye destek olalım" ifadelerini kullandı

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.


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