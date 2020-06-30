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DHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 19:25,Son Güncelleme:

Son dakika haber: Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı

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Son dakika haber: Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı
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Son dakika haber.: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin’de gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin’de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.’nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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