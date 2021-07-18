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GeriGündem Son dakika haber! Aşılamada kritik rakamlar açıklandı! Son bir haftada 5,5 milyon doz aşı...
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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.07.2021 - 19:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haber! Aşılamada kritik rakamlar açıklandı! Son bir haftada 5,5 milyon doz aşı...

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Son dakika haber! Aşılamada kritik rakamlar açıklandı! Son bir haftada 5,5 milyon doz aşı...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir haftada 5 milyon 557 bin 815 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.

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