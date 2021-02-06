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Haber Giriş: 06.02.2021 - 19:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haber: 6 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haber: 6 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda ağır hasta sayısındaki düşüş devam ederken, 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta 1337 oldu, 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi. 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.  

Son dakika haber: 6 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 142 bin 538 olarak açıklarken, 7 bin 901 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 110 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı ise 8 bin 027 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 404 bin 416 olarak açıklamıştı.

Son dakika haber: 6 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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