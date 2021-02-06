Son dakika haber: 6 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda ağır hasta sayısındaki düşüş devam ederken, 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta 1337 oldu, 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi. 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.
5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 142 bin 538 olarak açıklarken, 7 bin 901 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 110 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı ise 8 bin 027 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 404 bin 416 olarak açıklamıştı.
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